樓價UPDATES︰細價盤有市場！買家310萬購山景邨

細價物業不乏買家追捧，屯門公屋山景邨剛有買家以一筆過方式入市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭紅山半島錄本月首宗租賃個案，剛租出的6座低層A室，實用面積1,013方呎，享海景，成交月租約5萬元，實用呎租49.4元。屋苑現時有9個租盤，租金叫價由5.1萬元起。

●西半山美麗閣中層D室，實用面積996方呎，屬三房包括套房設計，以3.8萬元租出，實用呎租38.2元。

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九龍區

●美聯盧麗嘉表示，奧運站維港灣2座高層B室，實用面積654方呎，屬三房包括一套房設計，景觀開揚，獲本地家庭以1,350萬元購入，實用呎價20,642元。原業主於2005年2月以約419.38萬元入市，期內升值逾2.2倍。

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新界區

●屯門公屋山景邨4座高層8室，實用面積294方呎，以開放式間隔。有外區人士鍾情單位附設裝修，可即買即住，加上業主即時減價10萬元，故於已補價自市場以310萬元購入，實用呎價10,544元。

●天水圍嘉湖山莊車位做價持續低位徘徊，屋苑樂湖居停車場地庫第一層一個雙號物業以115萬元易手，原業主於2009年以21.5萬元一手買入，帳面獲利93.5萬元或4.3倍。

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