樂觀訊號再呈現！股市反覆升到2020年3月？

外國傳媒報道，專門以史為鑑的研究公司Bespoke Investment Group聯合創辦人Paul Hickey相信，美國股市新的升浪僅剛剛開始，主要理據來自花旗美國經濟驚奇指數(Citygroup Economic Surprise Index)！

上述指數是將經濟事件客觀量化的指標。如果數值愈大，表示實際值與預期值差異愈大，意味股市利好；反之亦然。指數評估的經濟數據主要包含整體活動與公司調查、勞動市場與消費支出、投資、國際貿易、通脹、金融活動等6大類含30幾個重要經濟數據。它與美股相關系數高達0.62，即大多數機會與股市同上同跌。

目前的情況是，上周五(9月6日)該指數終於重返「正值」(即最近的經濟數據普遍勝預期)；相比之下，指數在之前逾100日是處於「負值」，美股在6至8月亦確實沒有驚喜，反而一度大跌。因此，Hickey認為，由於經濟數據有驚喜，投資者是時候對股市增添信心，後市有機會進一步做好。

他說：「我們正討論之前5次(即指數由負變正)情況：在1、3、6個月後，標指在5次中有4次是升市，而且表現不錯。因此，今次再度出現升市訊號是十分重要。根據往績，標指1個月後回報中位數達4%；3個月後是6%；6個月後是8.5%。」換言之，或許美股會一直反覆上升至2020年3月，甚至有望再創新高。

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