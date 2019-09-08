樓市警號？重量級投資者低價盡沽東涌物業

社會狀況不穩，樓市持續回落，東涌一名高峰期持有區內約12個單位的重量級投資者，近月加快散貨，盡沽區內物業。

美聯吳惠斌表示，該名投資者於兩年前開始減磅，近期沽貨取態明顯，更表明接受低價出售。在6月份社會示威活動發生後，連環沽出最後3個單位，有兩間在兩日內以超筍價售出。

其中藍天海岸高質貨但平價沽，單位為5座極高層H室，實用面積492方呎，以650萬港元放售，叫價已較市價低10%，最後減至620萬元火速獲承接，屬「兩房戶、一房價」，創屋苑今年兩房新低價，呎價12,602元。

另一個沽出單位為海堤灣畔1座高層F室，實用面積521方呎，僅以600萬元售出，大幅低市價兩成，亦創屋苑20個月新低價。另一同屋苑單位於7月份沽出，為3座高層F室，實用面積541方呎，成交價700萬元。

上述3個單位分別在2012至2015年買入，沽出後帳面合共獲利約507萬元。該業主仍持有約4伙奧運站柏景灣及維港灣單位，同樣有意沽貨。

吳表示，本月東涌二手市場暫時錄7宗成交，普遍低於市價10%至15%便有承接。過往因樓價高企而未能上車的準買家，只要肯還價隨時有驚喜。

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