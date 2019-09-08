年輕人及父母必知！未來10年最渴市及高薪職位係...

在十年前，即2009年，當時智能手機剛剛興起，仍未被廣泛使用，相信亦未必有人估計到，2019年的新興工種是那麼倚賴手機，使應用程式(App)相關工作甚為渴市。作為年輕人或父母，或許都想洞悉未來10年(即2029年時)，最搶手及高薪的工種是甚麼，以便及早謀算，要移民也機會較高，外國媒體分析了勞工部的數據後，得出了以下估計，相信主流是「醫護」，不妨參考一下：

【第一位：太陽能光伏安裝】

估計薪金中位數42,680美元(約33萬港元)

薪酬增長：63%

【第二位：風力發電機維修技師】

估計薪金中位數54,370美元(約42萬港元)

薪酬增長：57%

【第三位：家庭健康助理】

估計薪金中位數24,200美元(約18萬港元)

薪酬增長：37%

【第四位：個人護理助理】

估計薪金中位數24,020美元(約18萬港元)

薪酬增長：36%

【第五位：職業治療助理】

估計薪金中位數60,220美元(約46萬港元)

薪酬增長：33%

【第六位：資訊訊息安全分析師(網絡保安相關)】

估計薪金中位數98,350美元(約76萬港元)

薪酬增長：32%

【第七位：物理治療助理】

估計薪金中位數108,610美元(約84萬港元)

薪酬增長：31%

【第八位：統計學家】

估計薪金中位數87,780美元(約68萬港元)

薪酬增長：31%

【第九位：護士】

估計薪金中位數107,030美元(約83萬港元)

薪酬增長：28%

【第十位：語言病理學家】

估計薪金中位數77,510美元(約60萬港元)

薪酬增長：27%

換言之，若以香港而言，未來10年仍渴市的依然是「首選」醫護界...

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