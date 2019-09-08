為何特朗普喜歡「關稅外交」？哈佛教授這樣解釋..

當美國總統特朗普在去年3月時，曾表示與中國的貿易戰「很容易獲勝」。儘管多數人認為，他只是在吹噓自己，惟新興古典經濟學派代表人物、哈佛大學經濟教授Robert J. Barro分析指，特朗普的行為反映出，他很可能真心相信那些「奇異和不合時宜的宏觀經濟理論」。

Barro認為，特朗普過於依賴其貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)所提出的理論，他注意到進口額導致國內生產總值(GDP)下降(在GDP統計中，貿易淨額的部分相當於︰出口減去入口)，於是便得出了「進口關稅可以令進口額減少，並令GDP增加」的結論。惟他沒有考慮到，中國報復將導致美國整體國際貿易和GDP收縮。

他指出，中國確實有限制外國企業進入及強迫進行技術轉移，如果這種行為減少，對全世界而言都是好事。然而，如果美國的目標是減少貿易壁壘，對中國進口徵收關稅則是「一種奇怪的方式」。

「可以肯定的是，幾個月前，中國似乎願意讓步，以避免出現以牙還牙的關稅戰。但就算在那時候，協議的內容也有些奇怪：特朗普政府想要一份美國特定出口產品數量清單，並且中國也需要大量進口這些產品。」不過，Barro則認為，美國當時就應提倡全面降低關稅、取消其他貿易限制，讓市場能夠自由決定應該生產和交易甚麼產品。

「特朗普似乎真心喜歡關稅，因為關稅阻礙了『不好的』進口，提高了收入。與他提出的許多其他經濟論點不同，他顯然真心提倡關稅，也不願意撤回這項政策。」因此，中美很難達成令人滿意的貿易協議。

他續說︰「『特朗普所知道的，和他認為他知道的』顯然存在很大的差距。」

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