港股前瞻：內地連環「出招」撐經濟　港股料跌唔落

繼外資券商及國際評級機構唱淡香港後，市場關注美國國會本周復會後，或提案審議《香港人權與民主法案》，令人憂慮上周已累漲近千點的港股將出現波動。不過，券商表示，近月中央連環「出招」托市谷經濟，於政策憧憬下，加上近期收市競價時段(U盤)似有「維穩」資金力撐，港股未必跌得落，本周或先整固後回升，試衝27,000點關。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，儘管美國國會或提案審議《香港人權與民主法案》，令周初港股可能出現溫和整固，但認為心理影響大於實際。相反，中央近月接連「出招」，除上周五宣布降低存款準備金率外，早前又為內地融資融券(簡稱「兩融」)鬆綁，近日「兩融」規模已重上接近1萬億元人民幣水平，帶動A股做好；同時，國務院亦放寬地方政府發行專項債。因此，莫輕視中央托市谷經濟的決心。

他又說，近期港股「U盤」時段扭轉過去「例跌」的情況，反而出現拗腰上升或跌幅縮窄，似有「維穩」資金力托，而8月以來「北水」亦積極透過港股通流入。此外，近日避險資產如黃金、日圓、債券及美匯指數都出現逆轉回落，美國2年期及10年期國債孳息亦沒有再出現倒掛，於中美10月初舉行貿易談判前，貿易戰暫不會再升溫，人民幣匯價料可企穩，加上基金經理傳統會於9月部署年尾倉位，期望可博取表現費，這些都利好9月可彈多浸。

他籲投資者留意恒指「頭肩底」頸線的關鍵位26,356點，若周初出現整固，並連續3日失守此水平，即顯示大市「升唔上」，之後料於26,000點附近橫行，但若能確認升穿頸線，則量度升幅可望上試27,000至27,800點。

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