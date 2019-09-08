孖妹S檔案︰7樣財經小知識 助你溫故知新！

最近市面上有個叫Zao嘅變臉App好Hit，可以將照片貼到特定短片角色。趁9月份開學，孖妹都想利用下呢個Function，變身學生懷緬一吓校園生活。不過，其實想做番學生又邊使咁複雜，同金融專家一齊寫本2019年金融大事回顧，重溫一吓重要金融詞彙咪一樣？

鄔：亞洲金融風險智庫主席 鄔思彥

林：光銀國際董事總經理兼研究部主管 林樵基

譚：證券分析員 譚朗蔚

陳：中環資產董事 陳嘉銓

●1、「孶息率倒掛」恐現衰退

彩兒：孶息率倒掛呢個Term近期熱爆，意思係指長年期債券孳息率低於短年期債券孳息率。而呢樣嘢係唔尋常，因為本身揸耐啲，要承受更高持貨風險，理應賺多啲息。

上個月中，美國國債孳息率曲線倒掛，兩年期國債孳息率一度高於十年期，係十二年嚟首次，市場擔心係經濟出現衰退信號。事關過去五次倒掛，美國經濟都出現唔同程度嘅衰退。

鄔：時代唔同咗，依家嘅美國聯儲局更難掌握經濟脈搏，會考慮資本市場表現，先推相應措施，包括財政或貨幣政策等，所以我覺得歷史唔係必然重現嘅。美國經濟放緩，但我估唔到佢有幾大機率步入衰退；而衰退嘅定義為經濟連續兩季或以上出現負增長。

彩兒：聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）稱，債市存在跨國套利活動，令美國長期國債孳息率向下，市場沒有任何障礙可阻止美國國債孳息率跌至零水平以下。佢仲話，若然美國國債孳息率跌至負值，佢亦唔會覺得驚訝。

●2、「人幣破七」損投資信心

彩兒：人民幣兌美元跌破七算係重要心理關口，人民幣貶值，可部分抵銷美國對中國加徵關稅嘅後果，但「破七」意味中國準備好讓人民幣繼續貶落去，影響投資信心。對上一次「破七」，即買入1美元需要7元以上人民幣，係2008年5月，當時全世界正陷入金融危機。

譚：其實「破七」後唔應該估底，因為仲有機會繼續跌，唔建議投資者做人民幣定存。不過，我預計人民幣年內會企穩7.2水平。另外，人民幣匯率未來走勢主要受中美貿易戰，而非「雙降」(降低銀行貸款利率及存款準備金率)影響。

至於唔做定存，投資者就可以買A股。因人民幣貶值，令內地資金喺海外購買力減弱，故會調番轉買A股，我睇好內需及基建股。

●3、「匯率操縱國」加速貶值

彩兒：今年8月5日，人民幣破七；而8月6日，美國財政部就宣布將中國列為匯率操縱國。

鄔：我覺得將中國列為匯率操縱國，純粹係基於政治因素。據美國法例，國家須符合三個條件才會被列為匯率操縱國，包括200億美元以上的巨額對美貿易順差，佔國內生產總值(GDP)3%以上的經常帳戶盈餘，及過去一年買入GDP約2%的外國資產，促使貨幣急速貶值。有見及此，美國向中國加徵關稅，未來或進一步限制美企投資中國，甚至限制中國使用美元。

林：哈！好彩市場唔認同美國，因為美國加徵進口關稅，少咗貿易，人民幣自然會貶值。

●4、「減息周期」有利債券價

Kitty：美國聯儲局年內已減息一次，該次係2008年金融海嘯以來首次減息，象徵2015年底以嚟加息周期結束。

鄔：但係咁唔代表已啟動減息周期，如果美國出現衰退危機，減息都唔係辦法，只會愈減愈差。目前美國經濟放緩，若聯儲局再減息，代表佢哋對未來經濟好警惕，令投資者避險情緒升溫，投資風險溢價更高。

但我認為美國無條件減到負利率，佢哋一定唔想見資金外流。然而，美債幾時都啱買，如果市場預料利率會向下，債券孳息率亦會向下，促使債券價格向上，所以投資者愈早買愈好。而高評級、有抵押品嘅債券較好。

●5、虛擬貨幣「Libra」誘人卻危險

Kitty：美國社交網站Facebook(Fb)6月時宣布，將於2020年上半年推出虛擬貨幣Libra。

鄔：Libra係以區塊鏈技術為基礎，有真實資產作為擔保。佢哋嘅出現，可減低交易成本，打造無國界及去中心化嘅加密虛擬貨幣(Cryptocurrency)，實現普惠嘅互聯網金融創新。如果佢可以做到跨境，就可以減低外匯風險。

我相信，未來虛擬資產會愈嚟愈多，而佢哋有無實質價值，都好睇係咪無限量發行，同埋有無實物Back-up。此外，我仲睇好比特幣，因為供應量有限，且為市場普遍接受。

Kitty：不過，歐洲中央銀行一名高層警告，Libra一旦被廣泛應用，或會損害歐洲央行管理歐元區經濟的能力，亦會對歐元構成威脅，形容該種貨幣「誘人卻危險」。

林：Libra無法取代中央銀行為最後貸款人嘅角色。以往如果出現危機或流動資金短缺，喺傳統銀行借唔到錢，就可以問央行借。但Libra嘅資金池似乎好難同央行相提並論，咁點可靠佢撐起美國咁大嘅市場？再者，Libra等虛擬貨幣未有足夠監管，價格被炒上炒落，無價值。

●6、「5G」時代 半導體揭新頁

陳：5G時代已經來臨，憑藉其大頻寬、高網速及低延遲嘅特性，為未來嘅通訊、物聯網及人工智能等帶來無限可能。想像吓，將來你去睇演唱會，同場觀眾同一時間上載精彩片段，都會暢通無阻。

彩兒：5G商用之後，會有好多高端電子產品出現。而SMT(表面貼裝技術)係電子產品製造嘅核心，所以相信5G潮流會令SMT及半導體產業蓬勃發展。

●7、「上海科創板」與納市爭雄

陳：我預計，中國會繼續積極整自己晶片，建設自己5G基站，搞自己科創板，減低對美國嘅依賴。

譚：暫時香港投資者無法通過互聯互通機制買賣科創板股票，但坦白講，其投機味濃，風險高，就算畀你炒，都要衡量個人投資風險胃納，並評估當時市場氣氛。

Kitty：同意！股價暴漲可唔可以持續，仲有待觀察。已上市嘅二十多隻科創股，上市首日平均漲幅超過1.5倍。但科創板業務高速增長好大程度上受益於持續高嘅研發開支。公司研發費用於收入佔比平均為13%，遠高於傳統行業。至於想用更抵嘅價錢入市，可以留意其有無H股。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。