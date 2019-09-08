【深度解構】全球謀推虛擬貨幣！現鈔必消失　因為...

隨着美國總統特朗普不斷批評聯儲局主席鮑威爾，命令其必須立即大幅減息，令鮑威爾「知名度」大增，相信較其前任耶倫、伯南克、格林斯潘等更為人熟悉。

以目前經濟狀況及低通脹而言，減息確實是大勢所趨，聯儲局前主席格林斯潘已不斷警告，美國遲早負利率，不是有沒有的問題，而是時間問題！更有不少經濟學家預言，大勢所趨不僅負利率，而是「官方虛擬貨幣(又稱數碼貨幣)」無法扭轉！即不久將來，貨幣會數碼化，「紙幣或硬幣」會消失。為何如此？

【原因一：消費趨勢】

美國羅格斯大學著名經濟學家、公共政策智庫史丹福大學胡佛研究所成員Michael Bordo表示，虛擬貨幣已不再是需不需要的問題，而是怎樣推行。

根據聯儲局數據，在2018年，美國人用「實體貨幣(即紙幣或硬幣)」交易的比例僅26%，高達62%是以虛擬貨幣交易，即包括信用卡、銀行電子支付等。回看2016年，有31%支付是用現鈔，即短短兩年已下跌5個百分點，而且現鈔只用來支付「小數目」，在去年26%當中，只有6%是支付100美元以上的消費。換言之，雖然現鈔付款比例仍有26%，但實際涉及的金額少之又少。

【原因二：更安全、有息收】

既然消費已不太需要用現鈔，央行就可以根據銀行目前為客戶推出的數碼交易平台為基礎，來研發「官方虛擬貨幣」，這較銀行更可行！首先，由官方發行是完全有政府支持，即反映虛擬貨幣會完全受認可及信賴，簡單而說，就是「無風險」；相對之下，一般銀行就算規模多大，也不可能完全零機會倒閉。

更重要的是，由官方發行(美國即是聯儲局)的虛擬貨幣(舉例稱為「虛擬美元」(e-dollar))，更可向用戶派利息。已故的著名經濟學家佛利民(Milton Friedman)在1969年曾指，最有效率的貨幣系統是央行同時掌握「現金及利息」，利息相當於政府的短期債息，這將會更鼓勵人們多用美元。

換言之，虛擬美元若能賺到利息，即每個人都能有一些額外金錢，是其好處。不過，壞處當然是「負利率」，因央行反而會向虛擬美元的使用者收取費用，惟機會不高，因央行受制於政治壓力，不會讓民眾「蝕錢」。

【原因三：日本及歐洲經濟差】

Bordo指出，日本及歐洲近年已推行負利率，惟經濟及通脹依然呆滯，並有下跌迹象，問題在於它們沒有自身的虛擬貨幣，並且民眾沒有大規模擁有那些虛擬貨幣，令到負利率只是向銀行實施，損害了銀行盈利及貸款能力，救市效果沒有像預期般理想。

他又稱，美國經濟或許很快就會面對歐洲及日本的同樣問題，即經濟增長及通脹愈來愈低，亦是全球問題，當經濟低增長及持續通縮壓力愈來愈大時，怎解決呢？答案可能就是虛擬貨幣！

其實，聯儲局已有發行虛擬美元的經驗，惟目前僅限於銀行使用，稱為「銀行儲備」，是過去十年以來，推行量化寬鬆(QE)遺留下來的「產物」。原理是聯儲局透過QE「虛擬地」購買政府債券(即過程中沒有印真鈔)，之後「虛擬地」為銀行增加儲備(有需要時才印真鈔支付突發情況)，銀行可以透過虛擬美元結算債務，令債務表面上有央行支持，惟虛擬美元從未實現在消費銀行系統。

因此，其中一個聯儲局能實行虛擬美元的方法是：簡單地容許任何美國人在聯儲局開戶口，相等於目前在銀行開出糧戶口或儲蓄戶口，只是貨幣變成虛擬美元。

【原因四：降低交易成本】

過去逾20年在瑞信及瑞銀等金融機構工作、國際貨幣基金組織(IMF)前經濟學家、現為倫敦經濟學院經濟學家的Ousmène Jacques Mandeng表示，電子支持已被普遍使用，反映央行自己發行虛擬貨幣是無可避免，亦是十分實際的民眾需求，他們也樂意選擇。

他解釋，因為虛擬美元是官方擁有，可以令交易更快、成本更低，不需要經過多重中間人，民眾能節省不少中間人費用，當然樂於採用。

再者，已有愈來愈多迹象顯示，商家抗拒接受現金支付，因電子支付涉及到的成本更少、更安全。

【原因五：全球都想推出】

事實上，全球不少央行已為推出自身虛擬貨幣而密鑼緊鼓，例如瑞典，隨着民眾已習慣了電子支付，現鈔發行量在過去10年已暴減一半，瑞典人目前以現鈔消費的比例僅13%。因此，不是官方想人為地推自身的虛擬貨幣，而是趨勢造成。

據悉，瑞典央行很快推出e-krona，目前只等待國會正式諮詢。不過，由於涉及政治角力因素，或許要拖至數年內才實施。

英倫銀行(即英國央行)研究經濟學家John Barrdear及Michael Kumhof估計，央行推出自身的虛擬貨幣能刺激經濟，或會令經濟總量增加3%，因為交易成本下降，令實際利率降低。

再者，較落後的國家更願意採用！柬埔寨國家銀行已利用區塊鏈技術為主導，來推出官方虛擬貨幣，令當地未成熟的銀行及支付系統變得更有效率，因為貨幣可以在私人的電子支付系統與商業銀行戶口之間共用，令民眾在銀行體系不成形的情況下，能更安全、更有保障地支付金錢。

中國人民銀行(即中國央行)支付部門副主任穆長春近期也透露，會短期內推出官方虛擬貨幣，是為了保護中國的貨幣外匯主權和法定貨幣地位。他又稱，虛擬貨幣會擁有與Facebook的Libra相似特徵，也與發行的紙幣一樣安全，即使在發生意外、無法連接網絡下也能使用，同時可用於目前的電子支付系統。

就此，市場分析指，內地必然會推官方虛擬貨幣，這是資本管制、防止資金外流的措施之一。

另外，加拿大、英國，以及挪威央行也曾公開表示，正認真地研究推出官方虛擬貨幣。

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