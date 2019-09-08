華興資本︰上海科創板有利上市保薦人業務
2019年09月08日 20:08
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中國金融機構華興資本(01911)旗下的券商華菁證券上半年扭虧為盈，淨利潤60萬美元。集團聯席首席財務官崔強接受《東網》專訪時表示，集團一直致力提升該業務的內部自身經營效率，加上中國上海科創板設立，亦有利華菁的保薦人業務，料日後可健康發展。
事實上，華菁證券上半年已有科創板上市企業的項目，為首批掛牌的心脈醫療(688016.SH)的聯合保薦人及主承銷商。他坦言，心脈醫療成功上市，為華菁吸引了更多的科創板上市項目，相信未來科創板相關業務仍會是重要業務之一。
他又指，由於集團專注於新經濟，在科創板有其獨特的優勢，加上客戶基礎龐大，相信有關業務將會不斷有突破。
至於新業務財富管理亦於上半年開展，崔強提到，相關業務的目標客戶為高淨值資產人士及新經濟企業家，而新業務將有助於提升原有資金的投資及管理，日後會成為集團的重點策略業務。新業務包括結構化金融及財富管理，上半年經營利潤105.9萬美元。
集團早前超額完成新經濟基金募資，涉資逾65億元人民幣。他表示，旗下的華興新經濟基金將重倉三大板塊，分別為科技和商業服務、消費和互聯網，以及新能源、先進製造的新興產業，而軟件即服務(SaaS)和流動通訊技術5G板塊亦是未來關注的重點，目前未有回報指引及數據可透露。
集團上半年虧轉盈，賺2,610.5萬美元，上年同期蝕1.49億美元，不派中期息。總收入9,259.4萬美元，按年跌14.62%。
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