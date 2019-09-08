理財Campus︰買債Fund享　投資三部曲

在環球金融危機下，債券成為搶手貨！大戶趕入債券市場，部分國債甚至跌至負利率，都依然有人吼。作為小投資者，總不能「獨股一味」，是時候看清債市的魔力，並從低至一萬元已有交易的債券基金着手，重新學習分散投資，逆市照贏的秘技。

市場普遍預期聯儲局年內再減息兩至三次，債價有望向上。不同種類的債券基金表現有別，以下由專家教大家逐步找出合心意之選。

【1.入市方式】分段買貨減波動影響

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀提醒，若選擇月供，現時可考慮環球高息債券基金，取其大概有6至9厘年息潛在回報，而分段入市可減低債價較波動的風險。

留意基金的最低投資金額，這亦視乎銀行等分銷商而定，一般月供1,000元起有交易。至於一筆過投資者，則低至一萬元已有交易。

【2.投資內容檢視細節】控制風險

投資者可留意基金多項元素︰

●一年實際派息多少予投資者，息率是否保證？是每月、每季、定每年派？

●基金投資甚麼市場的債券，例如據晨星(亞洲)資料，一些環球債券基金組別年內升逾一成，歐洲債券基金組別幾乎原地踏步，買錯區域可大大影響投資表現。

●留意基金買哪些類型的債券，如高息債、 主權債券、企業債、抗通脹債券等

●基金以甚麼貨幣計價。受美匯呈強帶動，美元企業債券基金組別年內升逾一成，部分歐元債券基金和人民幣債券基金則錄負回報。

●基金有否做槓桿、做貨幣或息口對沖。有做對沖的基金的投資風險較高，但潛在回報亦可能相對較高。

●查看基金持有債券的平均年期，一般而言年期愈長、票息愈低的債券，價格愈受利率變動影響。

●基金的收費多少，包括認購費、管理費、表現費、贖回費等，都會影響投資回報。

●基金投資平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟指，比較基金是否抵買，可看相關債券與美國10年期債券的息率差距。當息差愈闊，反映市場對投機級別債券的前景愈淡。

【3.沽售注意】提早贖回或有損失

投資者可透過甚麼途徑買債券基金，如透過投資相連保險，或會涉及多一重收費，而且產品設鎖定年期，若提早沽出，可能會損失部分本金。

若不想資金被綁，可透過銀行、證券行以及基金銷售平台等，直接選擇希望買入的債券基金。

－－－－－－

●種類五花八門點揀好？

基金銷售平台FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟認為，大家亦可先了解看好哪個債券基金類別，然後再作投資。

他指，較大的幾個債券基金範疇要數五種，其中，環球投資級別債券基金、亞洲投資級別債券基金屬平穩債券類別，風險較低，潛在回報亦較低，適合尋求穩定收入或想把資金泊岸的投資者；至於美國/環球高收益債券基金、亞洲高收益債券基金、新興市場債券基金的潛在回報和風險則會較大。

●美主權債已被炒高

揀選哪類債券基金很視乎投資者對後市的看法，如認為股市前景未明，風險資產價格或受壓，前兩項投資級別債券較適合。其中，環球投資級別債券基金持有較多美債和發達國家主權債券，價格已被炒高。亞洲投資級別債券同樣因避險資金流入而炒貴。

現時投資者買入的風險是未必賺到債格，但從另一面看，若環球投資市場轉差，經濟陷入衰退，央行繼續減息救市等，投資級別債券仍會受惠資金流入。

另邊廂，若從收息角度出發，想揀選年度化股息率較高基金，可考慮美國/環球高收益債券基金、亞洲高收益債券基金、新興市場債券基金。

●港元債券回報穩定

其中，亞洲高收益債券基金的升值潛力較大，因其投資有不少是中資企業，在人民幣匯價破底後，投資者擔心部分企業如內房公司的還債能力，令投資價值浮現。新興市場債券基金現時則處歷史均值水平，不算抵買，不可期望很大的升值潛力。而美國/環球高收益債券基金有七成投資是美企發行的債券，價格亦已搶高，不算吸引。

張佩儀指，貿易戰持續及美息向下，投資市場相對波動，除非很熟悉股票，否則投資美國國庫券基金和港元債券基金的回報相對穩定。

此外，預期美匯續強，非美元/港元計價債券暫不宜沾手。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。