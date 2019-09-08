【產經專題】銀行推人幣定存優惠　專家憂賺息蝕價...

銀行界再爆存款爭奪戰，本港多家中小型銀行攻勢凌厲，紛紛增加人民幣定期存款優惠吸客。不過，理財專家分析指，人民幣匯價貶值壓力未消除，存戶敍做人民幣定存，或要為匯價波動擔驚受怕，甚至有機會「賺息蝕價」。

●年息達2.9厘 10萬入場

上海商業銀行取態於業界較為進取，以新資金或兌換資金，於該行敍做六個月人民幣定存，年利率為2.75厘，而一年期更高達2.9厘，雙雙上調0.1厘，起存額為10萬元人民幣。

另方面，富邦銀行(香港)存款優惠亦具競爭力，3個月人民幣定存利率達2.7厘，於同業中處較高水平，惟起存額須為100萬港元等值，門檻相對高。至於四大銀行的短期人民幣定存利率，則介乎2.1至2.5厘左右，普遍較中小型銀行遜色。

上海商業銀行執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉指出，過去兩個月人民幣拆息呈現漲勢，令銀行上調存息的空間較大，惟展望未來，受美國減息及外圍不確性影響，料人民幣存款利率會較為波動。值得留意的是，離岸人民幣拆息自上月底已輾轉回落，未來人民幣存息或難保持漲勢。

●匯價半年或跌至7.5關

敍做任何外幣定期存款均有匯率風險，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，受累內地經濟下行及美匯指數轉強，人民幣兌每美元未來半年低見7.5亦不足為奇，故即使息率較高，亦不建議敍做人民幣定存，以免兌回港元後，利息回報受匯率貶值蠶食。

以年利率2.75厘及10萬港元敍做半年期人民幣定存為例，若到期後人民幣兌每美元匯價跌至7.5，本利和折合僅可兌回約96,100港元，意味存戶將倒蝕約3.9%。

●宜轉做港元美元定存

羽白資產管理財富管理總監梁彥穎亦認為，中美貿易戰難於短期內出現曙光，料人民幣貶值為大趨勢，建議若手持大量人民幣，可先行轉為港元或美元敍做定存。不過，若人民幣資產佔比僅兩成以下則考慮保留，促進投資組合多元化以分散風險。

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