別心急沽貨！美股本周或再創新高 最少持有到...

外國傳媒報道，隨着中美貿易戰降溫及聯儲局勢必減息，目前有市場人士預期，美國股市或許本周會再創新高。事實上，以標指而言，現時距離7月26日的日內歷史新高僅差1.6%左右。

能源公司Stuart Frankel機構銷售部門主管Steve Grasso表示，投資者不要在聯儲局公布議息結果(香港時間9月19日凌晨2時)前沽貨，同時亦不應在10初中美再次舉行貿易談判前沽貨，因為目前正處於升浪！

PNC金融服務集團首席經濟學家Gus Faucher亦稱，美國經濟應能避過衰退，雖然是放慢了，但就業職位增長依然穩固、工資增長良好，以及家庭繼續消費。由於消費佔美國經濟增長比重達70%，故前景未見堪憂。

事實上，雖然反映大型企業的美國ISM製造業採購經理指數(PMI)意外收縮，但服務業PMI則意外地快速上揚，抵銷了前者的利淡因素；再者，美國的工資增長多過預期，消費者開支亦強勁，讓經濟未見有真正衰退的風險。

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