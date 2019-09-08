樓價UPDATES：恐慌升級　栢蕙苑滿3年即劈230萬沽

鰂魚涌栢蕙苑有單位剛滿3年期，即累劈230萬港元或18%沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●栢蕙苑祥栢閣1座低層A室，實用面積626方呎，原則為三房，現已改為兩房。據了解，業主因擔心樓價愈跌愈有，決定先行沽貨離場，原叫價1,250萬元，放盤兩星期，減至以1,020萬元售出，實用呎價16,294元，單位2016年9月至今升值202萬元。

●鴨脷洲海怡半島28座高層C室，實用面積516方呎，原叫價910萬元，累減75萬元後，以835萬元售出，實用呎價16,182元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道38號高層C室，7月中開價1,150萬元，新近減至950萬元易手，以實用面積678方呎計，實用呎價14,012元。

●將軍澳居屋欣明苑E座高層3室，本月叫價600萬元放售，經議價後減10萬元，獲買家以590萬元買入。上址實用面積401方呎，採兩房間隔，享山景，實用呎價11,479元。項目現時約有12個放盤，自由市場叫價約600萬元起。

●旺角麥花臣匯則有單位5年僅升值約5.6%，剛售出的1B座高層G室，屬一房間隔，實用面積380方呎。單位以約850萬元放盤數月後，獲外區客洽購，議價後減價約15萬元，以835萬元成交，實用呎價21,974元。原業主於2014年以約790.5萬元入市，帳面賺44.5萬元。

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新界區

●已睇樓近一年的買家，見其白居二資格將於下月到期，趁樓價回落，剛於未補價第二市場以200萬元購入上水公屋太平邨A座中層13室，以實用面積428方呎計，實用呎價4,673元低市價約一成。原業主於2011年以42.5萬元入市，單位8年升值3.7倍。

●馬鞍山居屋福安花園2座中層C室兩房戶，實用面積431方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以573萬元自由市場價易手，實用呎價13,295元。原業主持貨7年，帳面賺約278萬元。

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