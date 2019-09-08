【專訪】 國策推動　雅迪全年望多銷一成

該公司上半年銷量按年下跌近17.8%。他解釋，去年行業對新政策感到恐慌，集團也因而在去年末起減少生產，鼓勵經銷商於今年上半年減庫存，加上農曆新年提前等因素，導致期內銷售有所下降，惟銷量於五月起逐漸回升，更因過去減慢生產去庫存，7、8月份實際出現供不應求。

董經貴指出，每個行業發展到一定階段，都會出現門檻提高、汰弱留強的現象，市場集中度持續提高，去年行業頭五位企業瓜分市場40%份額，預期未來數年佔比將提升至一半以上。公司去年度市佔率為14.2%，他有信心可保住龍頭地位，並拉開差距。

雅迪目前於內地擁有6間廠房，當中安徽新生產設施一期工程預期明年初竣工。他透露，計及廣東及天津廠房升級工程，今年底集團總產能可提升至750萬台，至明年初安徽一期廠房投產後更可提升至1,000萬台。此外，集團於越南亦設有生產基地，現時年產能為約20萬台，未來有空間可提升至100萬台。

●續專注發展內地市場

他指出，不願意單靠經銷商拓展海外市場，因此過去一直在控制出口量，出口外銷只佔集團約2%，惟今年集團已在德國建立中轉倉，之後也會考慮在人口密集的國家例如印度建廠，相信將來雅迪於內地整體市場的外銷佔比，將由目前的約20%提升至40%，未來五年該集團仍會專注發展內地市場。

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