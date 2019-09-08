致富智庫：教你成功！特朗普也有勵志的一面...

一提起美國總統特朗普，大家必不陌生，2017年1月以70歲之齡登上美國總統。除了成為全球「一哥」，也算是成功商人，一生中雖然經歷了4次破產，可謂「大起大落」，但仍於《福布斯》富豪榜上佔有一席之位。

無論是貿易戰、美國政府內部人事、舌戰反對者，以及怒罵聯儲局，或多或少都可見其營商累積下來的談判經驗。事實上，半生的成功不可能只出於僥倖，走過顛簸而成功的大半生後，他曾以一段說話總結了人生經驗，教你「淡定有錢剩」！

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他曾說：「我一生中走錯了不少路，看錯不少人，承受了許多的背叛，我落魄得狼狽不堪，但都無所謂，只要我還活着，就總有希望，餘生很長，何必慌張。」

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不管世人怎樣評價他，但從上述一席話中，可以看到他的人生智慧，甚麼叫「淡定有錢剩」？大家要學懂每當遇到挫折時，也要處之泰然。雖然他常被大眾謾罵，但或許是「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」，只是大眾「未夠班」了解其智慧罷了。

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