恒生降投資平台門檻　冀吸引年輕客戶

恒生投資產品及顧問業務主管李佩珊接受訪問時指，該行早前訪問多名年輕客戶，發現他們願意承受的投資風險遠低於一般預期，主要原因是他們覺得自身存儲較少，擔心僅餘的本金隨時被蒸發。

而該批年輕客亦認為，不少投資產品的投資門檻對他們來說較高，一般需要五位數字以上，同時擔心投資產品未必保本，因此對投資理財服務感卻步。

另外，年輕客普遍傾向使用網上或手機銀行來進行投資活動。今年上半年，網上銀行客戶數目按年增加8%，流動理財的活躍用戶按年增加四成。

為針對年輕客戶，李表示，恒生今年四月起已陸續下調各種投資產品的入場門檻，甚至達業界最低水平。當中以「基金每月投資計劃」門檻最低，每月認購額由1,000元下調至500元。假如每月投資1,000元於「恒生中國股票基金」，並為期5年，其年回報率可高達7.5厘，尤其適合年輕人選擇。

自該計劃六月份下調門檻至今，約有四成新開立的計劃的每月投資額低於1,000元，當中半數為30歲或以下客戶所開立，其中有超過九成客戶是首次開立基金每月投資計劃，反映下調門檻有助吸納更多全新年輕投資客戶。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。