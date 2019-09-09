羅尚沛：恒指有何能耐重上二萬七？

人民銀行上周五宣布降準0.5百分點，由於降準呼聲甚高，十月份再降一次也不意外。而經過8月份急轉直下之後，9月份原本已不甚睇好，怎料A股和港股都意料不到的順風順水，正所謂絕處逢生總有原因，這次報復式反彈是「彈散」格，還是「真心彈」，就要研究一下今次上升背後的原因了。

中國消息方面，繼國務院20招振內需，市場反應麻麻之後，馬上有劉鶴主持的國務院金融穩定發展委員會會議，重點是「加大宏觀經濟政策的逆周期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導」。接着是李克強主理的國務院常務會議，重點同樣是加大財政和貨幣政策力度，深化六穩的迫切性。

金融委和國常會將密集出台，降準呼聲甚高，而地方專項債要快批快上馬，也凸顯了中國經濟下行壓力。貨幣政策釋放利好信號，當然袋住先，但成效如何並不能單看股市表現，最實際還是等候中秋消費數據。如果超標，A股再升無難度，如若不理想，縱有再加大投放直到十一國慶這個合理預期，但經濟下行壓力逐步擴大到消費層，則會對A股構成長期陰霾。

中美關係上星期似有好轉，事緣本來無望的華盛頓中美會談，據聞有機會10月重開，遲到好過冇到，離岸人民幣先舒一口氣，重上7.12。美國減息臨近，近期經濟數據也算是差強人意，增加了美國重推談判尋求與中方和解的可能性，但實情又是不是如此，不知道！一是特朗普無得估，二是美國經濟數據出現飄忽也不是第一次，說中國在貿易戰上增添了籌碼，還未敢妄下判斷。

上星期撤回送中條例，是恒指裂口爆上的主因，但這樣就想雨過天青當冇事發生？實在不敢奢望。惠譽將香港信貸評級由AA+降至AA，展望負面，只是對表象的回應，恐怕零售業和收租佬的影響還未到位，財爺之前預測香港今年經濟肯定錯判、過分樂觀。香港經濟元氣已受損，6月初反送中開始時恒指是27,000點之上，事情至今未見有軟化，更難言解決之期，試問恒指有何能耐站於27,000之上？

今個星期要關注美國的《香港人權與民主法案》，北京揚言如推行會有報復，恒指上星期營造的短期形勢是強的，但上方面對8月初27,000點下跌裂口，同時又有50天線壓頂，還是謹慎點把26,800點作為目標好了，畢竟能回補8月多宗社會事件造成的下降裂口的其中一個，也算是對撤回這一步有個交代。

中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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