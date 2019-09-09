沈振盈：趁彈逐步減磅沽貨

過去一周港股走勢雖然反覆，但周一低開後，恒指始終守住25,400點水平不破，為周三的向上突破作好準備。到了周三，特首正式宣布將《逃犯條例》撤回，市場即時作出正面的反應，進行了報復式反彈，更一度升逾1,000點，恒指亦重上26,500水平後企穩。

除了本地政治因素有望紓緩外，中美貿易關係也略有起色。雙方代表通電後，初步可望於10月份見面會談。另外，市場亦憧憬十一前內地會放水，甚至可能全面性降準。一眾中資股，特別是中資金融股，皆全面性上升。亦正因如此，港股自然能夠出現如此強勁的反彈。

從技術走勢分析，今次反彈的重要關鍵位在50天線水平，約27,146點。就算上破，也難突破250天線的阻力，約為27,400點。在策略上，由於反彈的累積升幅已不少，投資者應該逐步減磅獲利，逐步沽貨。至於投機性淡倉，應等恒指升上27,000點水平之上才開始部署。

本周每日的股市走勢預測：

周一(己酉日)：天干屬土地支屬金，土生金之局，市況反覆偏好。

周二(庚戌日)：天干屬金地支屬土，土生金之局，持續向好，但要見好就收。

周三(辛亥日)：天干屬金地支屬水，金生水之局，開始轉勢。

周四(壬子日)：天干地支皆屬水，全水之局，急速下跌。

周五(癸丑日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，反覆向下，尾市反彈。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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