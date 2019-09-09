古勝：Apple產品發布會添鑊氣

筆者認為，降評級及降準事件對港股影響力較大。首先，國際評級下調香港評級一事，影響力當然唔細，事關當一個國家或地區遭調低信貸評級後，其地區機構及企業亦有機會受到牽連，並致使其舉債融資成本上升。

睇番資料，穆迪於2017年將香港評級由「Aa1」下調一級至「Aa2」；標普同年亦將香港的信貸評級由最高級別的「AAA」降至「AA+」；如今到惠譽跟大隊下調評級，即國際三大評級機構已先後下調香港的信貸評級，咁香港企業未來盈利收入必受影響，只是需要時間以作反映，而港股整體估值，將有機會迎來一次大洗牌，大家必然要有相關心理準備！

至於人行放水方面，雖然可直接令市場資金流動性增加，但既然經濟前景唔明朗，且十一國慶前央行放水救市早已是市場共識，咁究竟對整體經濟刺激力有幾大，真係要睇過先知，要慎防隨時係虛火。

板塊方面，今期市場轉炒中美貿戰有轉機，早前「最受累股」變身「最受惠股」，其中蘋果公司本周將舉辦新產品發布會，按過往經驗，手機設備股通常都會受市場關注。

東方產經專欄作者 古勝

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