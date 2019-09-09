古勝：Apple產品發布會添鑊氣
2019年09月09日 00:08
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上個星期發生幾件大事，其一是政府突然宣布撤回《逃犯條例》修訂；其二是香港交易所(00388)衍生產品系統死機停市；其三是惠譽將香港信貸評級由「AA+」降至「AA」，前景展望為負面；其四，是中央終於出手，宣布下調金融機構存款準備金率0.5%，放水刺激經濟。
筆者認為，降評級及降準事件對港股影響力較大。首先，國際評級下調香港評級一事，影響力當然唔細，事關當一個國家或地區遭調低信貸評級後，其地區機構及企業亦有機會受到牽連，並致使其舉債融資成本上升。
睇番資料，穆迪於2017年將香港評級由「Aa1」下調一級至「Aa2」；標普同年亦將香港的信貸評級由最高級別的「AAA」降至「AA+」；如今到惠譽跟大隊下調評級，即國際三大評級機構已先後下調香港的信貸評級，咁香港企業未來盈利收入必受影響，只是需要時間以作反映，而港股整體估值，將有機會迎來一次大洗牌，大家必然要有相關心理準備！
至於人行放水方面，雖然可直接令市場資金流動性增加，但既然經濟前景唔明朗，且十一國慶前央行放水救市早已是市場共識，咁究竟對整體經濟刺激力有幾大，真係要睇過先知，要慎防隨時係虛火。
板塊方面，今期市場轉炒中美貿戰有轉機，早前「最受累股」變身「最受惠股」，其中蘋果公司本周將舉辦新產品發布會，按過往經驗，手機設備股通常都會受市場關注。
睇番早前最旺場的舜宇(02382)股價繼續級級上，上周五升2.7%報116.4元，已上破多條主要平均線，MACD牛叉持續，14日RSI為80已進入超買區，成交增加配合升勢，走勢利好，值得順勢追買，目標價128元，跌穿100日線105元止蝕。至於另一隻鑊氣較濃的瑞聲(02018)股價反彈2.9%報40.25元，MACD牛叉擴闊，走勢改善，惟此股無論基本面及走勢皆比前者弱，所以如果要博，梗係揀前者啦！
東方產經專欄作者 古勝
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