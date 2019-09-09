陳樂怡：內地券商股盈利向好

特首正式公布撤回逃犯條例，市場憧憬可紓緩社會緊張情緒，帶動港股於低位一度大幅反彈。不過，政府的回應與市民的訴求仍有較大落差，社會活動會否緩和仍有待觀察，加上旅客量及零售復甦需時，零售相關行業的盈利能力仍具較大挑戰。

另外，中美同意10月初舉行第13輪經貿高級別磋商，同時英國亦通過反硬脫歐法案，均有助緩和避險情緒。不過，特朗普的取態反覆，現階段不宜對談判結果過分樂觀，而近日的股市走勢相信已反映相關利好因素，料大市再上升空間有限。

國務院總理李克強表示，要落實降低實際利率水平措施，及時運用「普遍降準」和「定向降準」等政策工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大金融對實體經濟支持力度，深化市場對寬鬆政策加碼的預期。

事實上，近期內地股市已見回暖，除受惠國際指數擴容外，早前中證監鬆綁兩融業務亦有利帶動投資氣氛。另外，根據Wind數據顯示，今年下半年以來內地券商IPO承銷保薦收入已逾32億元人民幣，高於上半年收入的30.46億元人民幣。在盈利表現具較大增長潛力下，內地券商股值得留意。

經濟數據方面，中國8月製造業PMI為49.5，連續4個月低於50的盛衰分界線。事實上，除日本、南韓及台灣的8月份製造業PMI出現收縮外，歐元區亦連續7個月收縮，而美國8月份製造業指數創3年低位，更為3年來首低於50。由於環球經濟下行趨勢未改，將不利風險市場表現。目前港股仍未補回8月初的下跌裂口，技術上難言轉勢，料恒指於27,000點將見較大阻力。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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