周樂樂：A股氣氛回暖 科技股逞強

過去一周，市場利好消息頻出，A股震盪上漲。上證50指數漲3.78%、滬深300指數漲3.92%、滬綜指漲3.93%、深成指漲4.89%、中小板綜指漲4.90%、創業板綜指漲6.37%。申萬一級行業，28個行業中，26漲，2跌。最強五個行業為通信、電子、計算機、建築材料、傳媒；最弱五大行業為農林牧漁、食品飲料、休閒服務、商業貿易、醫藥生物。風格上看，中國補短板的科技類行業的股票比較強勢，而避險型的行業表現弱勢。市場普漲之下，市場再度呈現「藍籌股搭台、中小創唱戲」的格局。

市場消息來看，目前市場炒作主要邏輯是寬鬆刺激預期與中美貿易關係緩和。中國方面，儘管以統計大企業為主的中國8月製造業PMI與服務業PMI數據差於預期，但是以統計中小企業為主的8月財新中國服務業PMI與製造業PMI數據好於預期且出現新高，顯示中國經濟在中美貿易戰影響韌性顯現。

為了更好對沖經濟下滑，國務院總理李克強9月4日在國常會上重新提出部署精準施策加大力度做好「六穩」工作，確定加快地方政府專項債券發行使用措施，帶動有效投資支持補短板擴內需，顯示逆周期調節政策重新加碼。中國央行9月6日全面降准50個基點，預計釋放長期資金約9,000億元，顯示中國各大部陸續落實逆周期調整政策，為經濟與資本市場帶來極大利好。

美國方面，除了降息外，美聯儲局過去兩周重新進行債券回購，令市場預期美聯儲QE刺激重啟，極大刺激環球金融市場回暖。其實，在全球經濟下滑風險上升的背景下，環球進入降息周期確認後，早前德國財政部長暗示將推出500億歐元的財政刺激計划，讓市場憧憬各國將推出財政政策刺激計劃。此外，中國與美國準備10月中重啟貿易談判，大大減弱市場對中美對抗的憂慮，這也是股市回升的重要原因。

綜合來看，環球刺激經濟的預期升溫，風險資產價格回升成為大概率的趨勢。預計中國憑藉經濟韌性與逆周期調控力度加大，A股將有較好的表現，有望企穩3,000點之上。行業選擇策略來看，判斷經濟跨過了滯漲階段，進入衰退周期，此時貨幣與財政刺激效用增加，這也印證了各國的推出的刺激計劃原因。可重點關注代表新生產力的科技類行業，如國產化替代概念、新經濟產業等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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