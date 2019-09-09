鑫濤：標指期貨下月料創新高

上周五美國公布最新的就業報告，當中最受全球投資者關注的非農新增職位僅增加13萬個，低於市場預期的15.8萬個。市場注意到若扣除政府因為人口普查所僱用的2.5萬名的臨時工，私人企業的新增職位其實不足10萬個，為2月以來最低。但上周五美股收市仍然做好，因投資者相信疲弱的數據意味着聯儲局短期內或會再減息一次。換言之，即是目前市場是把壞消息當作好消息來炒。

而聯儲局主席鮑威爾在上述就業報告公布後，於瑞士蘇黎世大學就經濟前景和貨幣政策所發表演說時指出，目前美國的經濟情況並沒有衰退的風險，整體表現其實十分不錯。但他仍表示將按照美國的經濟形勢採取適當的行動，這意味着目前令不少投資者擔心的中美貿易戰，一旦令到目前美國不錯的經濟勢頭有呈現逆轉迹象時，聯儲局屆時必定二話不說便會宣布減息。所以上述鮑威爾偏鴿的言論，只會令到市場把隨後美國所公布的經濟數據若再差強人意的話，可以視作利好美股的消息看待。

踏入第3季後，受到中美貿易戰惡化影響，標指期貨呈現先高後暴跌再大幅反彈的巨大震盪走勢。本月為第3季的最後一個月，因此本月底的收市價對下季的走勢有一定啟示作用。

直至上周五為止，標指期貨在第3季的開市、高位和低位，分別為2,970點、3,029.50點和2,775.75點。上周五的2,982點收市價，已較低位顯著回升及已上升至第三季開市價以上，走勢非常強勁。配合日線圖，上周已顯著升穿50天線阻力(2,946點)及「一目均衡圖」雲區頂部阻力來看，短線走勢可以繼續向好。倘若這利好勢頭在本月餘下時間得以保持，換言之，那第三季的格局便會呈現高低高的利好走勢，這將有利下月標指期貨進一步上升並再創今年新高。

短線而言，只要標指期貨繼續保持在50天線之上，投資者可以採取逢低買入的策略，博下月可以順利挑戰甚至再創今年新高。

資深市場人士 鑫濤

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