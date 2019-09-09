陳政深：內房股政策風險細

中美大打貿易戰下，內房股因牽動的內需經濟環節甚多，政策風險較小。

港股上周抽高近千點，一舉收復10天及20天線，恒指面對上方50天線，即27,150水平似毫無懼色，而8月份的走勢亦已形成了「頭肩底」形態，指數已升穿26,300點的頸線，轉勢味道相當濃厚，令指數量度目標直指27,700點水平。

不過，投資者仍未應放下戒心，事關中美貿易之間變數仍多，兩國只是將舉行會談，但雙方之前的取態，基本上未見太大的讓步空間。無可避免地，當市場對由其引發的經濟前景憂慮反映於投資市場，指數將再現跌勢。即使以技術角度審視，恒指周線圖走勢其實並未完全改善，上方阻力仍然甚大，主要移動平均線指向仍為下方，中線而言仍應審慎。

本港被評級機構惠譽下調評級，但似乎未對恒指有太大負面影響。原因是惠譽所擔心的，並非單純的社會亂象，而是政府在處理有關情況時，會否動搖一國兩制。但目前所見，港府仍然主導整個處理及應對，市場未見對一國兩制有廣泛性的憂慮。然而，如果情況惡化，投資市場亦會隨之反映此信心流失的狀況，因此投資者應用中長線角度去審視問題。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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