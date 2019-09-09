陳汝銘：中國建築生意不俗

集團早前公布截至今年6月底止中期業績，營業額為275.42億元，按年升1.6%，毛利為43.52億元，升6%，毛利率為15.8%，按年增加0.7個百分點。股東應佔溢利為28.61億元，按年增加13.5%，派中期息16仙，按年增加6.7%。

期內，集團實現包括醫院在內的政府項目的新突破，並參與私人住房工作。香港分部之營業額錄得新高至98.41億元，按年增加33.8%，分部業績為7.12億元，增幅為36.9%。內地業務方面，期內營業額為134.75億元，按年跌4.5%，分部業績為29.43億元，按年增長9.7%。

未來，集團在香港市場方面，仍以承建醫院工程、舊區重建、東九龍等基礎設施工程及私人發展商工程爲主。同時積極參與舊區重建業務，搶佔市場先機。上半年，集團香港新簽合約額212.7億元，相比上年同期大幅增長33.9%。

相信集團能發揮港澳已有優勢，抓住市場機遇，積極融入粵港澳大灣區建設，建議可在7元附近買入，目標8元，如失守6.50元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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