東方日報B1：證券行半價放盤無人要

港股成交萎縮，證券行對經營意興闌珊！除有多家已「舉手投降」自願停業外，市場消息指，近期證券行「放盤」叫價大跌最少三至五成，其中一家持有一號(證券交易)、四號(就證券提供意見)及九號(提供資產管理)牌的券商，叫價僅500萬元，比往日叫價過千萬元，大跌逾五成，但也無人問津。

業界直指，現時根本不知證券行的「底價」，認為在目前嚴峻環境下，自願結業將牌交還香港證監會的數目，應多過能成功賣盤之數！

受到中美貿易戰及香港社會動盪雙重夾擊，本地證券業經營環境愈來愈惡劣。綜合市場消息，近期證券行「放盤」大跌價。「一家有齊一、四及九號牌的券商，雖目前虧本，但仍正常運作，往日閒閒地叫價千多萬元，高峰期更試過接近二千萬元，但近日竟開價500萬元放盤！」

「另一家券商估計有民企背景，有齊一號、二號(期貨交易)、四號及九號牌賣盤，叫價亦僅1,000萬元，仲講明有價講！好景時單係一號牌都要叫價六、七百萬元，但依家四個牌都係1,000萬元，係大平賣，市場放聲氣一排，都無人有興趣。不過，間行本身有些少問題，得番一個負責人員(RO)，期貨係做駁腳經紀、同蝕緊本。」

公共專業聯盟財經政策發言人甄文星表示，受中美貿戰影響，過去一年證券行價格已下跌最少三成。「根據行情，現時一號牌根本不太值錢，只值約二至三百萬元，如無交易權，即只係駁腳經紀，價錢更便宜，50萬至100萬元都得！九號牌就約三至五百萬元。」

證券及期貨專業總會會長王國安表示，雖然證券行「大平賣」，但市場上買家很少，個個都要觀望，放盤都是「有價無市」，直言年底情況會更嚴峻。「依家證券生意又不好、個市立立亂，就算有錢想做證券行，都會打消念頭。」再者，「近期證監會審批牌快，依家自己成立證券行，連請人、搵辦公室及申請(牌照)時間等，一年使費都係約二百多萬元。」

投資者學會主席譚紹興亦指，市旺時，很多人會主動游說券商老闆賣牌，更有代理專做這門生意，「一般都是企業財務、律師、會計等，他們做開買賣殼，市旺時便做埋證券行買賣，因有大量內地客。最誇張時，有證券行一入紙向證監會申請就會放盤！」

「但時移世易，依家已沒有人會游說賣牌，連代理都無再撈。證券行價格跟股市表現及成交掛，現時普遍下跌五成。」他還指，有證券行家過去曾因叫價太高而賣不出，現時非常後悔。

市場消息亦指，最近便有一家傳統本地證券行，有股票及期貨牌，不想再經營下去，打算將牌交回證監會。「始終本地行資金實力有限，頂不到很耐！」

Nerico Brothers董事總經理尹啟良指，期貨行已比股票行稍好，但整體生意都是很難做，「因為投資意欲好差，估計股票生意跌一半，期貨生意亦跌三分一。」

他說：「其實本港過往也遇過風浪，但今次卻是多項因素夾埋一齊來。而且證監會又不斷加強監管，令券商合規成本不斷上升，直言今年券商係蝕少當賺，現時只求生存！」

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