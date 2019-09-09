劉嘉晉：「煙氣處理」市場規模龐大

於2017年中國政府機構頒發《關於推進供給側結構性改革防範化解煤電產能過剩風險的意見》。該政策規定內地於2017至2020年期間加快「超低排放」總量達420百萬千瓦的現有燃煤電廠的「超低排放」改造，並在明年年底前，燃煤電廠的累計裝機發電量應控制在1,100吉瓦以內，具備條件的煤電機組應完成「超低排放」改造。

在可預見的將來，燃煤發電預期將繼續在中國的能源部門中扮演重要角色，累計裝機容量預期將由2016年的936吉瓦繼續增至2021年的1,141吉瓦。中國與燃煤發電相關的空氣污染控制的關鍵業務分部主要涉及煙氣處理，而煙氣處理主要包括環保設施工程市場和第三方治理市場。預期「超低排放」工程的市場規模將於2017年及2018年達致最高點，而自2016至2021年間的累計市場規模高達為1,542億元人民幣。

該公司剛公布截至6月底止中期業績，集團收益為7.53億元人民幣，較去年同期增長4.3%。未來，公司會繼續大力發展特許經營，及優化業務結構。同時，發展污水處理，土壤及固廢治理領域及非電行業新業務的開發。最近，公司也收購山西潞寶工業園污水處理中心，加強污水處理設施及設備。集團股價經過一輪調整後，加上業務多元化。現價估值便宜，值得吸納，中線目標價可先定為1.40元。

博浩資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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