大健：死機停市關地運不濟事？

香港的股市最近進一步與其他主要股市「看齊」。在上周四開市不久，市場參與者便發現期權和期貨交易異常，後來在下午二時交易所更停止期權和期貨市場交易，原因是系統軟件出現問題，可說是千年道行一朝喪。

港交所向來自詡系統穩定，尤其是近年世界各地都曾有交易所死機，可惜今次輪到香港「揚名海外」。這次期權和期貨市場死機停市引起市場關注之餘，同時引來很多不滿。同時，我也留意到這時很多「專家」發表意見，有一個資訊科技專家的評論尤其值得思考。

那位專家的評論大致是，為甚麼這麼大一間交易所的系統竟然沒有後備系統。若果你也是從事金融、證券行業，相信你聽見這位專家評論後也不禁會說，證監會哪會容許交易所沒有後備系統？

當然，在這個大家對制度失去信任的世代，這個反思很快便又會聯想到官商勾結的質疑。那麼再想深一層，一年二百五十多個港股交易日，過去廿多年才第一次出事，難道這是純粹的運氣，又或者是託了香港二十年地運的鴻福？

很多時專家的意見或批評一聽下去好像很有見地，但當你想深一層卻發現專家未必比你更專。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人。

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