【地產專題】投資者掟盡東涌物業　海堤灣畔低市價兩成沽！

社會氣氛未見緩和，樓市走勢受壓，業主不惜劈至低價止賺離場。東涌個別屋苑近日「冧價」情況明顯，區內一名高峰期曾持有約12伙物業的投資者，剛沽出最後兩伙。當中易手的海堤灣畔做價僅600萬元，大幅低市價兩成，為項目20個月低位。

美聯吳惠斌表示，上述海堤灣畔1座高層F室兩房戶，實用面積521方呎，成交呎價11,516元。該業主於7月份曾沽出該屋苑3座高層F室，同屬兩房間隔，實用面積541方呎，作價700萬元，呎價12,939元，反映項目價格在過去兩個月，已出現明顯跌幅。

●藍天兩房戶賣一房價

另一個易手的藍天海岸單位，屬高質貨、平價沽，上址為5座極高層H室，原以650萬元放售，叫價已較市價低10%，最後減至620萬元火速獲承接，為同戶型今年新低，為「兩房戶、一房價」。以單位實用面積490方呎計，呎價12,653元。

吳氏續稱，該名重貨投資者於兩年前開始減磅，近期沽貨取態明顯，更表明接受低價出售。今年6月份社會狀況開始不穩，當時仍持有3伙待售，現時已全部售出。據了解，近期沽出的單位分別在2012至2015年買入，沽出後帳面合共獲利約507萬元。同時，該名投資者仍持有約4個奧運站柏景灣及維港灣單位，現時同樣有意沽貨。

●東堤每呎低見$10687

事實上，東涌業主近期持貨信心較為薄弱，東堤灣畔剛亦錄得穿低位買賣個案。美聯指出，該盤6座低層A室，實用面積772方呎，初時連租約叫價900萬元放售，直至近日租客準備搬走，業主乾脆直接放鎖匙可接受睇樓。在市況不穩影響下，接受大幅還價，最後減價75萬元，以825萬元成交，呎價10,687元，創屋苑20個月呎價新低。

此外，該區部分單位更減至可承按八成水平售出，該行張少勛表示，東環3A座中層7室，實用面積463方呎，屬兩房間隔，原業主叫價638萬元放盤近半年，減價38萬元後獲買家購入，呎價12,959元。上址2015年1月買入價約484.6萬元，現升值約115.4萬元或約23.8%。

業內人士表示，本月東涌二手市場暫時錄7宗成交，普遍低於市價10至15%便有承接。有過往因樓價高企而未能上車的準買家，近期亦趁勢大幅還價，料低價個案續現。

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