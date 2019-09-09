【市前重點睇】英鎊回軟　金價考驗1500美元關

●美匯指數企98.44，離岸人民幣(CNH)高見7.104，港匯見7.8402，圓匯於106.9水平上落，歐元回落至1.1024，英鎊跌至1.2288。金價挫至1,506美元。布油撲62美元，紐油一度升穿57美元。道指期貨上升。

●白宮經濟顧問庫德洛表示，中美貿易戰可能需要很長時間才能解決，並稱中國尚未要求推遲實施10月1日生效的關稅，即將舉行的談判沒有預設條件。

●美國聯儲局主席鮑威爾指出，聯儲局將繼續採取適宜的行動，以維持經濟擴張。

●美國10年期國債孳息率上周五收報1.5602厘，升0.16厘。

●美國勞工部公布，8月非農就業職位增長13萬個，低於市場預期的15萬至16萬個，7月數字由增長16.4萬個，向下修訂至增長15.9萬個；8月失業率維持3.7%，符合預期。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報26,617點，跌72點。

●即月恒生指數夜期收報26,642點，升58點，低水49點，成交26,702張。

●紐約期油上周五收報每桶56.52美元，升22美仙或0.39%，全周計累升2.6%；布蘭特期油收報每桶61.54美元，升59美仙或1%，全周計累升3.9%。

●紐約期金上周五收報每安士1,515.5美元，跌10美元或0.7%，全周計則累跌0.9%。

●評級機構惠譽認為，英國無協議脫歐仍是重大風險，將該國今年經濟增長預測從1.4%下調至1.1%。

●俄羅斯央行連續第三次降息，表示隨着通脹下降接近4%的目標，未來可能進一步放鬆貨幣政策。

●中國8月出口按年增長2.6%，遠遜預期。

●中國8月外儲按月增34億美元，連續9個月增持黃金。

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