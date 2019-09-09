【股民熱話】美國下周或再減息　5厘以上藍籌股值博嗎？

第三季以來，港股由高位計已累跌最多逾4,100點，藍籌股股價大走樣，致使以往績息率計，出現不少「高息藍籌股」，單是息率5厘以上的藍籌股，已有約12隻。上周五(6日)中國人民銀行宣布降低存款準備金率0.5個百分點，9月16日生效。下周美國聯儲局議息，再度減息的機會不少。全球央行都在減息放水，到底呢類高息藍籌股是否值博？

老實講，目前港元定期存款最叻都只係兩厘多，咁到底現水平呢類高息藍籌股吼得過嗎？這要考慮以下兩個因素。

首先，是上市公司維持派息的能力。就如滙控，面對全球經濟增長放緩，尤其是中、港經濟遇冷，英國脫歐進度未明，加上本身出現高管大地震，今年下半年和明年的業績預測，似乎未許樂觀。現價往績息率達6.9厘的參考性，誠然要打折。

其次係要睇估值因素，就如匯率貶值，令估值壓力揮之不去，因股價下跌而令往績息率看上去十分吸引，實際上要提防跌入「高息陷阱」。以內銀股為例，派的股息是人民幣，即使派息額未變，但折算為港元後，還是要隨人民幣貶值而下跌，計埋股價跌幅分分鐘賺息唔夠蝕價。

故選股時，還是要提防「高息陷阱」，謹記宏觀經濟景氣時移勢易，如今收息一族唔易做！

東方產經專欄作者帥哥

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