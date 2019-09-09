港股26800遇阻　騰訊友邦倒跌　中石油飆4%

港股早段升破26,800點即遇阻，恒生指數倒跌81點，低見26,609點。國企指數偏教，主板成交230億港元。

友邦保險除息，與騰訊齊倒跌0.5%，合共拖低恒指38點。人行降準，內銀內險股力頂，中國平安升0.6%；工商銀行升0.4%；建設銀行升0.25。

中國石油發力，股價飆4.2%報4.16元，是表現最佳藍籌；中國石化升1.3%；中國海洋石油升0.3%。

內需消費股回吐，申洲國際跌2.1%，是表現最差藍籌；安踏體育跌1.9%；萬洲國際跌1.7%；恒安國際跌1.5%。

地產股跌幅擴大，新鴻基地產跌1.5%；新世界發展及恒基地產跌1.3%；信和置業跌1.2%；領展、九龍倉置業及長實跌0.7%至0.9%。

【09:20】騰訊瑞聲做好 地產股偏軟

道指期貨升近50點，港股開市靠穩，恒生指數升52點，報26,743點；國企指數高開29點，報10,459點。

瑞聲科技升1.8%，是表現最佳藍籌；舜宇光學升1.2%。港鐵跌近1%，是表現最差藍籌，旗下車站設施繼續受示威者破壞。

重磅股靠穩，騰訊升0.7%；友邦保險除息，股價高開0.4%；滙豐控股及香港交易所高開逾0.1%；中國移動無起跌。

人民銀行下調存款準備金率，內銀股個別發展，中國銀行及農業銀行升0.3%；建設銀行無起跌；工商銀行跌0.4%。

地產股偏軟，恒基地產跌0.8%；領展、長實、新世界發展及九龍倉置業跌0.4%至0.6%；新鴻基地產無起跌。

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