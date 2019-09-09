【即市分析】物業管理股勝在攻守兼備…

事實上，中美貿易戰已變成持久戰，中央撐樓市、內需及推動基建之動力已是「最低消費」。不過，上述三個項目都要時間反映，其中，內房在經濟前景未明，人仔又貶值的情況下，可謂最唔值博，事關企業要「以債養債」的成本會愈來愈高。簡單講，在大圍環境及企業前景都唔明朗下，仲有幾多人願意給予內房企業融資呢？就算有，都要比以往高息啦！

相對地，從事物業管理的企業一來冇「以債養債」的問題，二來屬輕資產，人仔貶值影響唔大，三來中美貿易對企業收入影響亦唔明顯，故見板塊已成為投資內房股以外的第二選項。

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