【即市分析】物業管理股勝在攻守兼備…
2019年09月09日 10:00
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雅生活服務
東方產經專欄作者股博士：中美兩國同意下月舉行第13輪經貿高級別磋商，市場憧憬中美貿易緊張局勢緩和，加上中央上周五終於出手宣布降準放水刺激經濟，9月16日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，近期中資金融股反彈番哂真係事必有因。不過，預期貿易戰短期內未有曙光，加上人仔都唔知會貶值到甚麼水平，所以都係選擇較穩陣的物業管理股最正路。(物業服務板塊追蹤：https://bit.ly/2NT08Qd )
事實上，中美貿易戰已變成持久戰，中央撐樓市、內需及推動基建之動力已是「最低消費」。不過，上述三個項目都要時間反映，其中，內房在經濟前景未明，人仔又貶值的情況下，可謂最唔值博，事關企業要「以債養債」的成本會愈來愈高。簡單講，在大圍環境及企業前景都唔明朗下，仲有幾多人願意給予內房企業融資呢？就算有，都要比以往高息啦！
相對地，從事物業管理的企業一來冇「以債養債」的問題，二來屬輕資產，人仔貶值影響唔大，三來中美貿易對企業收入影響亦唔明顯，故見板塊已成為投資內房股以外的第二選項。
策略上，近期多隻物管股都愈戰愈強，雅生活服務(03319)及奧園健康(03662)就最「吸睛」，上周五股價分別升8%及5%，前者技術上呈現一支大陽燭，上破7月中前高位16.76元阻力，MACD牛叉進一步擴闊利好走勢，睇落仲有得去，冇畏高不妨順勢追買，目標價19.5元，止蝕位16.5元；至於後者亦已四連升，尤其上升動力有愈來愈強趨勢，隨時後來居上，可小注怡情，目標價5.8元，跌穿5元止蝕。
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