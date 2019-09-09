懶理貿戰！傳Apple將中國列入新iPhone首發名單

蘋果公司(Apple Inc.)將於美國時間周二(10日)舉行發布會，料將推出新一代iPhone產品。按照公司慣例，將於發布會後的第二個周五(20日)開賣新產品，外媒引述消息報道，中國市場將會在公司的首發名單內，並不受中美貿易戰紛擾所影響。

分析指出，由於中國消費市場巨大，Apple十分重視該市場，因此再度將其列入首發市場並不意外。而中美貿易戰引發中國消費者的排他性，加上中國手機市場競爭激烈，如Apple想分一杯羹則需更努力經營。

根據市場傳言，Apple將於發布會上推出iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max及iPhone 11的3款新iPhone，以取代其XS、XS Max及XR型號。不過，新iPhone或採用三鏡頭，但除鏡頭外，其外形上並無太大的變動，亦不涉及摺疊屏幕及5G功能。

消息指出，由於iPhone 11在機型上，至少有70%的內部設計與舊款iPhone相同，估計減省一成生產成本，而今年零部件價格回落，亦有望節省成本，惟公司並無計劃將iPhone 11減價出售，料售價與去年推出的iPhone相若。

除新iPhone外，市場估計Apple亦將公布新款Apple Watch，甚至可能披露Apple TV及AR設備等新產品。

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