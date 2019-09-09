里昂預料香港今年經濟增長為-0.7%

里昂證券發表報告，預計今、明兩年香港經濟增長分別為-0.7%及-0.5%；2021年則回復2.5%增長。

里昂證券首席經濟師斐思偉(Eric Fisheick)在論壇上表示，預料本港今年經濟錄負增長，主要受累去年政府基建投資步伐顯著放緩等，故今年首季固定資產形成跌幅大過預期，更直言「If anyone give absolute confidence of Hong Kong forecast is naive.」(如果有任何人認為香港經濟前景向好是天真)。

他認為，中國媒體廣泛報道香港近期發生的社會衝突，將大大影響本港對中國服務出口。而飲食是普遍家庭最主要的開支，惟現時出外飲食意欲疲弱，拖累整體家庭開支。至於本港經濟回復速度則要視乎明年出口增長水平。

中國經濟方面，斐思偉指，中國將集中在基建投資，未來三個月或再「放水」，以支持經濟。在環球貿易收縮下，中國經濟增長將放緩至6.3%，2020年及2021年則分別為6%及5.8%，並強調中國沒有「保6」的必要。

他又指，美國現時經濟增長2.2%，基於現時經濟放緩，而失業率將輕微上升，故美國聯儲局將進取減息以支持經濟，預料今年將減息50個基點至1.63厘，2020年底再減1厘，更降至0.63厘。

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