【午市重點睇】美匯企98.4水平　油價升逾1%

●美匯指數於98.4水平上落，港匯弱見7.8429，離岸人民幣(CNH)低見7.1274，圓匯企106.89，歐元見1.1027，英鎊跌至1.2277。油價升逾1%，布油穩守62美元關，紐油高企57.2美元。金價觸及1,515美元後回順。道指期貨靠穩。

-遭取消上市地位，三愛健康曾挫66%。

-獲納入港股通名單，錦欣生殖飆逾7%破頂。

-內地加快5G發展，中興三連升累飆兩成。

●【即市分析】

●魚缸通：散戶齋睇唔敢入市。

●里昂料今年香港經濟增長-0.7%。

●亞洲股市：日韓澳股早段靠穩。

●日本7月份貿易帳逆差745億日圓，大過預期逆差240億日圓。

●特朗普推文影響力有幾大？摩通特設新指數追蹤...

●懶理貿戰！傳Apple將中國列入新iPhone首發名單。

●港元拆息︰1個月期回升至1.76厘。

●工商實戰：西九將誕商業地王，或推高九龍商廈呎價。

●人民幣兌每美元中間價為7.0851，較上日開市價下調4點子，呈兩連跌。

-人民銀行逆回購1,200億元人民幣。

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