【午市重點睇】美匯企98.4水平 油價升逾1%
2019年09月09日 12:03
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●美匯指數於98.4水平上落，港匯弱見7.8429，離岸人民幣(CNH)低見7.1274，圓匯企106.89，歐元見1.1027，英鎊跌至1.2277。油價升逾1%，布油穩守62美元關，紐油高企57.2美元。金價觸及1,515美元後回順。道指期貨靠穩。
●恒指半日跌21點或0.08%，報26,669點。 https://bit.ly/2kb97lI
-遭取消上市地位，三愛健康曾挫66%。
-獲納入港股通名單，錦欣生殖飆逾7%破頂。
-內地加快5G發展，中興三連升累飆兩成。
●港股格局：李偉傑料反覆上試26,700點。 https://bit.ly/2k9P5rN
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●【即市分析】
-人行放水預期之內，恒指兩萬七有阻力。 https://bit.ly/2k26W3E
-物業管理股勝在攻守兼備… https://bit.ly/2m5JALk
-南方航空獲大行唱好可關注。 https://bit.ly/2lJoQso
●魚缸通：散戶齋睇唔敢入市。
●A股快報：兩市向好，滬綜指半日升0.36%，深成指及創業板指升逾1%。 https://bit.ly/2kBXgxd
●大行報告：瑞銀及高盛料人行年內降準50點子。 https://bit.ly/2m5RuUX
●里昂料今年香港經濟增長-0.7%。
●亞洲股市：日韓澳股早段靠穩。
●日本7月份貿易帳逆差745億日圓，大過預期逆差240億日圓。
●特朗普推文影響力有幾大？摩通特設新指數追蹤...
●懶理貿戰！傳Apple將中國列入新iPhone首發名單。
●港元拆息︰1個月期回升至1.76厘。
●【地產專題】投資者掟盡東涌物業，海堤灣畔低市價兩成沽！ https://bit.ly/2kBWWyv
●工商實戰：西九將誕商業地王，或推高九龍商廈呎價。
●人民幣兌每美元中間價為7.0851，較上日開市價下調4點子，呈兩連跌。
-人民銀行逆回購1,200億元人民幣。
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