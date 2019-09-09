【瑞通推介】舜宇光學高位徘徊　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國非農就業數據遜預期，市場料9月減息機會增加，道指上周五(6日)收報26,797點，升69點或0.3%。內地8月出口遜預期，另人民銀行宣布下調存款準備金率0.5個百分點，下周一(16日)生效，將釋放約9,000億元人民幣資金。評級機構惠譽上周五下調香港信貸評級至「AA」，展望評級負面。

恒指上周五收報26,690點，升175點或0.7%。周一(9日)早段再升約百點，高位曾重上26,800點，技術走勢未能回補8月5日的裂口，其後由升轉跌，目前視27,000點及50天平均線為下一個阻力位。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾5,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,000萬元，反映投資者對短期市況看法較淡。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點。

蘋果公司(Apple Inc.)美國時間周二(10日)舉行新產品發布會，加上傳出中美下月重啟貿易談判，帶動兩隻藍籌手機設備股近期升幅顯著。

舜宇光學上周五曾升抵120元創52周高，以此計算7個交易日累漲超過17%，RSI已處超買水平。近期接連有券商唱好該股，原因包括集團可受惠智能手機採用四鏡頭趨升、以及管理層看好今年手機鏡頭付運增長逾30%、毛利率提升等。股份周一早段續升約1%，曾升穿118元，若能守穩10天線約108.2元後市走勢仍可看好。該股上周五錄近2億元北水經港股通淨買入。輪證資金流方面，上周五分別有189萬和369萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞聲科技上周在成交配合下連升3個交易日，累漲18.6%，接連收復10天、20天和50天線，上周五曾高見42.2元，回補8月初的下跌裂口。股份周一早段曾升逾2%，高見41.4元，其後升幅大為收窄。該股之港股通上周五錄2.35億元北水淨流入。輪證方面，上周五有逾530萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有105萬元淨流入。

有券商把友邦保險今年下半年新業務價值和盈利預測下調，以反映香港保險銷售放慢以及股票投資虧損的影響，但維持「買入」評級。該股上周五以全日高位79.7元收市，升幅1.5%，股份周一除淨，股價稍為偏軟，續受制於80元關口。現時其50天線處80.2元水平，料為短線向上阻力。逾2,100萬元資金在上周五淨流出其好倉，而淡倉同日有49萬元淨流入。

吉利汽車公布8月總銷量為10.12萬部，按年減少約19%，按月則增長約11%。而受市場憧憬內地支持汽車貿易發展新政策出台所帶動，該股上周五曾升逾2%至接近13元，收市維持1.1%的升幅，成交亦見配合，周一早段續升逾4%，重返13元樓上，暫錄四連升。上周五分別有9萬和18萬元淨流入其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。