樓價UPDATES：細價盤成交增　花園城500萬有找

隨着業主願意減價出售單位，細價物業成交略增，沙田花園城剛錄得一宗「五球」以下個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭浪琴園5座低層A室，實用面積1,077方呎，以套兩房連工人套房設計，外望海景，獲租客以4.5萬元承租，實用呎租41.8元。

●灣仔德安樓中層B室兩房戶，實用面積約529方呎，以806萬元成交，實用呎價15,236元。上址為原業主在2008年以約328萬元買入，持貨至今帳面獲利約478萬元。

●西半山樂怡閣中低層B室，實用面積736方呎，屬套三房間隔，望香港公園景，獲買家以1,305萬元購入，實用呎價17,731元。原業主持貨10年，帳面獲利595萬元，期內升值84%。

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九龍區

●西九龍浪澄灣3座低層C室兩房戶，望市景，實用面積549方呎，業主以約2.4萬元放租一個月，議價後減價1,000元，獲外區人士以2.3萬元承租，實用呎租41.9元。

●西南九龍帝峯‧皇殿7座高層B室，實用面積1,015方呎，以套三房設計，另設工人套房及儲物房，享開揚市景及遠海景，議價後以5.2萬元租出，實用呎租51.2元。

●西南九龍匯璽II第3B座低層G室，開放式間隔，實用面積272方呎，以1.5萬元放租約一個月後，獲外區人士零議價下承租，實用呎租55.1元。新租客為單身內地人，睇樓兩次便決定承租。

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新界區

●沙田花園城3期A座高層D室，實用面積312方呎，兩房間隔，議價後以496萬元易手，實用呎價15,897元。上址為原業主於2016年以350萬元購入，持貨3年，帳面獲利146萬元。

●粉嶺逸峯3座中層E室兩房戶，實用面積459方呎，業主放盤時開價650萬元，議價後減價45萬元，以605萬元易手，實用呎價13,181元。據了解，新買家見業主提供合理議價空間，立即決定購入作自住。

●馬鞍山海典灣2座中層B室，實用面積約783方呎，享全海景，放租約半個月，獲區內家庭客議價至2.9萬元租住，實用呎租約37元。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居10座高層F室，實用面積442方呎，以兩房設計，成交價510萬元易實用呎價11,538元。新買家為上車人士，見近期樓價回落，於是把握機會置業。而原業主則於2016年以346萬元購入該單位，持貨3年帳面獲利164萬元。

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