招行：人民幣反彈空間有限

人民幣兌每美元匯價上周轉強後，今日(9日)出現回調，在岸人民幣最新報7.1322，較上周五(9月6日)跌79點子，而離岸人民幣則報7.129，意味每百港元可兌90.9元人民幣。

彭博引述招商銀行首席外匯分析師李劉陽表示，人民幣進一步反彈空間有限，相信於中美貿易談判傳出實質性的利好消息，例如互相取消加徵關稅前，市場對人民幣態度將保持謹慎，料人民幣本周將於7.05至7.18上落。

對於人民銀行上周宣布降準，李劉陽表示，儘管相關措施理論上不利人民幣表現，不過歐美央行料於未來兩周減息，如屆時內地貸款市場報價利率(LPR)的下調幅度小於歐美央行減息行動，則降準對人民幣的利淡影響有限。

不過，內地降準可望利好銀行息差表現，花旗預計，全面降準50點子，將平均擴闊所覆蓋銀行於2020年的淨息差1.5點子，及稅後淨利潤0.47個百分點。惟該行預計，LPR將於9月20日調低，意味銀行業的貸款利率將加速下滑。

該行估計，假設人民銀行今年下調中期借貸便利(MLF)利率15點子，及明年的LPR較今年降低25點子，將使所覆蓋銀行的息差將收窄3.9點子，及稅後淨利潤減少2.7%。

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