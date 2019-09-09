【市後重點睇】港匯企7.84 道期靠穩
2019年09月09日 16:10
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(美聯社圖片)
美匯指數最新守穩98.4，離岸人民幣(CNH)低見7.1320，現企7.12水平，港匯企7.84，圓匯於106.9上落，歐元、英鎊分別處1.10、1.22水平。金價徘徊1,506美元。油價續向好，布油企62美元，紐油則在57美元樓上。道指期貨升40點。
●市後關注點
-16:30 英國7月國內生產總值(GDP)
●人行降準未有對港股帶來刺激，恒生指數反覆偏軟，收市跌9點或0.04%，報26,681點：汽車股有追捧，吉利汽車飆半成。https://bit.ly/2kb97lI
-廣澤國際發展曾瀉54%突停牌。
-雅高再落鑊，12連升累漲逾70%。
-獲納入港股通名單，南方能源急飆50%。
●A股快報：滬綜指收升25點或0.84%，連升6日；深成指重上一萬點，創指進入技術性牛市。https://bit.ly/2kBXgxd
●亞洲股市：日股收升118點，韓澳股向好。https://bit.ly/2kmVWhH
●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.3%，報7,303點；德國DAX指數升0.3%，報12,230點；法國CAC指數升0.1%，報5,608點。
●【股匯攻略】金價回軟，金礦股冇運行？ https://bit.ly/2lG0mAm
●【大師睇市】勿心急開淡倉。https://bit.ly/2lDyXPI
●【即市分析】
-建行升近阻力位反手做淡。https://bit.ly/2m1lXDr
-李偉傑：越秀房託可作避風港。https://bit.ly/2m66XV1
●【大行報告】
-大摩料中資汽車業將迎來替換周期。
-花旗唱好，港華燃氣半日飆15%。
●智庫組織警告：英國未就緒應對經濟衰退。
●富士康iPhone工廠被指違反中國勞動法規。
●【專家分析】麥樸思續撐黃金，再籲持倉宜達10%。
●首個綠置居景泰苑錄二手買賣，業主付辣招稅仍大賺。
●新盤部署：何文田明寓複式單位1.08億元售出。
●水藍．天岸劈90萬沽，兩年來首次跌穿7球。
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