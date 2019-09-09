【市後重點睇】港匯企7.84　道期靠穩

美匯指數最新守穩98.4，離岸人民幣(CNH)低見7.1320，現企7.12水平，港匯企7.84，圓匯於106.9上落，歐元、英鎊分別處1.10、1.22水平。金價徘徊1,506美元。油價續向好，布油企62美元，紐油則在57美元樓上。道指期貨升40點。

●市後關注點

-16:30 英國7月國內生產總值(GDP)

-廣澤國際發展曾瀉54%突停牌。

-雅高再落鑊，12連升累漲逾70%。

-獲納入港股通名單，南方能源急飆50%。

●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.3%，報7,303點；德國DAX指數升0.3%，報12,230點；法國CAC指數升0.1%，報5,608點。

●【即市分析】

●【大行報告】

-大摩料中資汽車業將迎來替換周期。

-花旗唱好，港華燃氣半日飆15%。

●智庫組織警告：英國未就緒應對經濟衰退。

●富士康iPhone工廠被指違反中國勞動法規。

●【專家分析】麥樸思續撐黃金，再籲持倉宜達10%。

●首個綠置居景泰苑錄二手買賣，業主付辣招稅仍大賺。

●新盤部署：何文田明寓複式單位1.08億元售出。

●水藍．天岸劈90萬沽，兩年來首次跌穿7球。

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