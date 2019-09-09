【深度解構】香港經濟風暴殺埋身　你感受到未？

中美貿易戰打擊全球經濟之際，香港又遭逢修例風波引發的示威及暴力事件打擊，而且短期未見出路，企業營商信心陷入谷底。每月仍然準時出糧的小市民，可能還未感受到風暴來臨，但有唔少事實提醒你唔可以再做鴕鳥！

【營商景氣跌至金融海嘯以來新低】

由全球知名的經濟預測及商業諮詢機構IHS Markit最新公布的日經香港採購經理指數(PMI)由7月份的43.8，大幅跌至8月份的40.8，顯示私營經濟的景氣度迅速下滑至2009年2月以來新低。

該機構調查顯示，香港8月份產出量、新訂單量與出口銷售額的跌幅急劇擴大。回顧PMI調查過去20多年的歷史，8月份的惡化程度僅次於2003年沙士疫情以及2008至2009年環球金融危機時期。

此外，企業產出預期指數亦跌破該項調查自2012年4月以來的最低水平，由此顯示企業的悲觀情緒有所升溫。

【企業庫存錄98年金融風暴以來最大跌幅】

貿戰升溫加上無了期的示威活動，明顯打擊訂單需求。IHS Markit指出，鑑於產出量大幅萎縮及前景不確定因素增加，香港企業對庫存管理顯得更加謹慎。8月份採購活動量跌破該項調查自1998年7月以來的最大跌幅，而投入品庫存的消耗率也因此刷新紀錄。調查資料透露，企業的庫存水平主要因銷情下滑、對經營前景悲觀而大幅下降。

數據指出，8月份出口中國的訂單量迭創新低，導致整體新訂單量呈2009年2月以來的最大跌幅。近半數受訪業者提及中國訂單減少，並指原因包括中美貿易爭端持續、人民幣大幅貶值，以及大規模示威活動等。

【酒店入住率急跌 員工被迫放無薪假】

遊行示威、衝突日接日未見休止，嚇怕遊客！至今已有31個國家及地區對香港發出旅遊提示，訪港旅客按年大減五成。

酒店業成重災區，立法會議員姚思榮表示，入境團數目大幅減少，與去年同期比較跌幅近一半。酒店入住率偏低，有位於尖沙咀的酒店入住率更只得三至四成。酒店除要減價促銷、要求員工放假外，自然流失的員工不再填補，亦減少聘用餐廳及管房等兼職員工，以減輕壓力。

據了解，其中遊行衝突熱點的中環、金鐘、灣仔、尖沙咀及旺角等地區酒店房價，均慘不忍睹，如一間位於港鐵香港站的五星級酒店，房價大減約四成。灣仔有三星級酒店的房價減幅更達七成。亦有酒店將原價八百多元的房價減至二百多元，即以兩折出租。網上房價二、三百元一晚的酒店隨手可拾。賓館房價則更低，百多元已有交易，貼近劏房租金。若情況持續，相信將有不少酒店及賓館結業收場，員工將失飯碗。

【經濟收縮 工人飯碗不保】

反修例風暴持續近3個月，香港零售業工會於周一(2日)公布的調查指出，遊客旺區成為銷售重災區，生意額下跌三至七成以上不等，連累員工收入暴跌，不單止佣金減半，更被要求補回因示威活動提早收舖的工時，甚至是扣人工，形容現時「仲慘過沙士同佔中」，未來更面對裁員潮，促請港府為業界提供緊急失業援助金。

社會亂局未止，令樓市交投萎縮，地產代理經營陷入困境。單是香港其中兩家大型代理行，8月已合共虧損達5,000萬元。其中，中原地產香港住宅部的生意創近5年來最差。該行指，未來數月市況未許樂觀，至今年底更有機會多達約6,000至8,000代理被淘汰，整個行業勢進入「冰河時期」。

【證券行縮皮 企業擱置上市】

金融業又如何？港股近期成交偏低，證券經紀行經營環境艱難。港交所上周的通告顯示，上周再接獲3家券商在該所停止營業的通知，令到年初至今自願停止營業的券商數目增至14家，較去年全年總數的6家，暴增1.3倍。

上月市場更有消息指，有華資經紀行為求自保，向營業額低的經紀收取「成本費」，大約每月3,000至5,000元，藉此分擔佔用證券行空間的開支，包括租金、後勤支援及牌照費用等。

多宗「大茶飯」亦未能落鑊，原定於7月來港上市，集資額高達764億元的啤酒商百威亞太因應市況欠佳，決定擱置上市。之前集資近一百億元的亞太區物流地產平台ESR Cayman亦率先打退堂鼓。

至於千呼萬喚的阿里巴巴，據聞仍在視察香港局勢，決定是否落戶。另一巨無霸沙特阿美亦傳出放棄來港上市，轉到日本東京掛牌。市傳「阿里」及「阿美」計劃集資額分別達780億及3,900億元，若香港最終未能分一杯羹，一眾金融才俊的花紅肯定大縮水。

【內地企業爆倒閉潮 勢再損港經濟】

中華廠商聯合會會長吳宏斌亦曾表示，在中美貿易戰打擊下，早於去年年底，在內地設廠的港商已面臨結業危機。若與2000年全盛時期比較，粗略估計已有一半以上在內地設廠的公司結業。

【香港經濟衰退無懸念 市民準備勒緊褲頭】

根據政府數據，去年末季香港本地生產總值(GDP)增長開始放緩，今年首季未見改善，第二季GDP經修訂後增長僅0.5%，按季收縮0.4%。若第三季按季再錄得跌幅，將陷入技術性衰退。而政府亦將全年經濟增長預測降至零至1%。

早前亦有大行紛紛下調香港經濟增長預測，其中摩根士丹利將今年香港GDP增長目標，由1%下調至-0.3%，是首家預測香港今年經濟出現負增長的大行。第三季GDP按年收縮1.5%，是十年以來最差表現，並連續兩季下跌。

而IHS Markit首席經濟師Bernard Aw稱，香港經濟於第三季將陷入衰退，業務量因示威活動相關的運作癱瘓而轉差。PMI調查結果大致顯示，該季經濟按年收縮約4%至4.5%。

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