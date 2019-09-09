全球消費指標未脫險！兩人口大國8月賣車續挫

中國及印度作為人口大國，8月汽車銷售再次下滑，由於汽車涉及金額較大，一向被視為是「消費前瞻指標」，反映着全球經濟暫未見曙光。

【印度大減】

外國傳媒報道，8月印度汽車銷量11.59萬輛，按年大減41%。其中，包含運動型吉普車(SUV)在內的乘用車銷量按年下滑32%；貨車、巴士等大型車銷量按年亦大減26%。值得留意的是，印度農業仍是經濟重要組成部分，惟農村需求的一個關鍵指標顯示，2輪車銷售按年大跌22%，至150萬輛。

根據麥肯錫(McKinsey)數據顯示，汽車業是印度經濟的重要組成部分，直接或間接僱用了數百萬人，對印度經濟增長貢獻超過7%。

所謂一葉知秋，可想而知印度第3季經濟依然嚴峻。該國經濟總量在亞太區排名第三，僅次於中國及日本，近年更是世界經濟增長最快的主要經濟體，去年次季增速曾達傲視全球的8%，惟今年首季已放緩至5.8%，次季更減速至5%，為2013年以來最低，並遠遜市場預期。

【中國續挫】

與此同時，中國乘用車市場信息聯席會(乘聯會)公布，8月廣義乘用車零售銷量按年減少9.9%，僅159萬輛，為連續第2個月下跌，在過去15個月中，第14次下降，即只有今年6月曾回升。這意味着內地車市需求依然疲弱。

數據顯示，汽車佔內地整體消費近一成，反映着整體消費市道，一旦賣車不振，很大機會預示着高消費群仍勒緊褲頭，經濟難逆向做好。

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