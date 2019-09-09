保監局就中銀人壽延期年金產品發指引　堵塞漏洞

中銀人壽其中一款可扣稅的延期年金(QDAP)，投保人供款5年後，獲發全數已交保費的本金，但同時可慳稅約5萬現，變相淪為「避稅工具」。有報道引述消息指，保險監管管已向中銀人壽發補充指引，而該產品的回本期亦由5年延長至8年，以堵塞相關漏洞。

保監局行政總監張雲正表示，QDAP推出的原意是協助社會解決人口老化及退休安老的需求，政策推出時清晰指明，期望投保人應長期持有該行產品，然而，卻發現有個別產品銷售時主打「扣稅」，與當局的原意有偏差。

他指出，為向未購買相關產品的市民，呼籲長期持有延期年金的理念，故要求個別產品調整其回本期至8年，形容是行政成本最低的做法，亦不會對投保人構成重大影響，而早前先投保的客戶亦不受新修訂影響。

他補充，事件不涉及產品設計出錯，又澄清不收到是業界投訴才作出相應調整，QDAP自4月推出至今，共銷售6萬多份保單，涉及金額44億元。

中銀人壽回覆查詢時指，公司推出的延期年金產品，均經過監管當局審批後推出，已成功投保的客戶，仍然按照保單條款生效，強調延期年金產品以長期保障為目的，市民應考慮本身的退休需要而投保。

公司又透露，截止8月底，共接獲逾2萬張可扣稅延期年金申請，年度化總保費12億元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。