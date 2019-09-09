新股專輯：滔搏運動開始評估市場需求

外媒報道，「鞋王」百麗國際分拆上市的運動零售及服務平台滔搏國際周一(9日)開始評估香港IPO需求。該公司集資10億美元(約78億港元) ，是次發售包括新、舊股份。美銀美林和摩根士丹利為聯席保薦人。

市場消息指，滔搏運動上周四(5日)通過聯交所上市聆訊，並在周日(8日)晚間更新初步招股文件。

滔搏運動是中國國內最大的運動鞋服零售商，根據弗若斯特沙利文的數據，以2018年零售額計算，其市場份額達15.9%。

截至5月底止首財季，該公司盈利7.36億元人民幣(下同)，按年增長23.37%；收入按年升13.09%至89.37億元；毛利率持平43.4%。截至今年2月底止全年盈利按年增長53.18%至近22億元；收入325.64億元，按年增長22.65%。毛利率升0.2個百分點至41.8%。

該公司計劃上市集資所得投資於業務的科技創新，包括僱用相關人才、購買設備及升級直營門店的成本及開支；以及作為營運資金及其他一般公司用途。

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