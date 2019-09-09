向世界錢進：鎊匯貶值　移英創業係時機？

有不少香港投資者趁英鎊貶值，在英國買樓收租。(Getty Images圖片)

不少港人對英國有種情意結，每年除了有不少學生選擇到英國升學，部分香港投資者亦會留意該國樓市，趁英鎊匯價貶值之時在當地買樓收租。不過，若想到當地投資移民，則相當講求閣下的資金實力。

杜保羅移民顧問公司英國內政部授權移民法律顧問阮琇嫻指，受到近期本港社會事件影響，查詢移民的人數急升3倍，她更表示，現時移民英國主要是通過投資移民及創業移民兩類。

現時投資移民提供三種投資金額的選擇，分別為200萬英鎊(逾1,924萬港元)、500萬英鎊(約4,811萬港元)及1,000萬英鎊(約9,623萬港元)，投資年期為五年、三年及兩年。申請人將按其投資金額決定獲得永久居留身份的所需時間，同樣為五年、三年及兩年。

●投資選擇多 買債回報4%

在投資年期間，申請人每年均須留在英國六個月，直至投資年期結束便可獲永久居留身份，但一致要求申請人需投資於英國指定的金融產品。

以上三種方法對申請人的年齡要求則一致，申請人只要年滿18歲，並可帶同配偶及未滿18歲子女同行。

阮琇嫻提醒，英國簽證與移民局並不會保障申請人能夠在投資年期結束後全數取回本金，申請人需自行審視風險。她亦透露，過往的顧客大多選擇較穩定及評級高的債券，而年回報約3至4%，據經驗，顧客大多能取回本金，不過隨着英鎊急跌，或招致匯水虧損。

●創業申請須存保證金

創業移民要求申請人年滿18歲，並通過英語能力測試及健康檢查。申請人除了須存滿指定的生活保證金於個人帳戶滿90日外，更要投資最少5萬英鎊(約48萬港元)。而其生意性質則須符合創新性及可行性等條件，其後更必須由政府批准的機構評估業務，獲得相關認可信才會獲發創新簽證。

往後續簽過程中，申請者須在7項創業條件下完成其中兩項方可，詳情則可留意當局網頁。同樣地，申請人在5年內，每年須逗留在英國6個月並滿足移民局以上條件就可獲得永久居留身份。

●升學移民要提早規劃

阮琇嫻亦指，有少數人以升學移民，但此方法要求申請人擁10年的學生身份簽證，且中間不能間斷學生簽證，並10年內不得出境超過540日，有意透過此渠道移民的學生則需提早規劃。

惟申請人想入籍，要求比永居身份嚴謹，申請人需在獲永居身份滿1年才可申請入籍，由申請日起，申請人在過去5年最多累計離境日數不能超過450日，並同時在過去1年內累計離開英國不超過90日，並且通過語言考試方可入籍。

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脫歐在即 對經濟影響大

現時英國脫歐無疑是整個國家的焦點，在10月底脫歐限期前，英國國會一度停止辯論，首相約翰遜曾提出提前大選被拒，當前的亂局令英鎊持續疲弱。

事實上，2016年英國脫歐公投意外地取得多數票通過後，英鎊疲弱不堪。公投結果當天，英鎊兌港元急挫近8%，翌年更跌至9.29水平，如今企穩9.6，仍跟脫歐公投前有頗大的距離。若打算移民英國，由於匯價試低，投資者其實節省了一大筆。

英國皇家特許測量師協會更表示，受到英國脫歐公投的政治和經濟不確定性，物業買家在交易時，採取更謹慎的立場。所以，今年英國住宅市場或處於停滯狀態，但長期住房的短缺將成為阻力，防止價格大幅下跌，並同時預計2019年房地產交易將較去年跌約5%。

此外，Nationwide的數據顯示，截至今年首季，英國房屋平均售價上漲0.43%至21.27萬英鎊(約204萬港元)，經通脹調整後為1.36%，為過往6年來漲幅最低。現時可見，部分英國富裕地區的房價更出現下跌。

除倫敦市中心房價出現雙位數的跌幅外，在英國屬昂貴地段的肯辛頓及切爾西過去12個月價格跌幅達21.2%，威斯敏斯特的價格更跌24.8%。

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