【深度解構】亂世投資呢樣嘢穩贏？理據有幾堅？

香港仍在困局中徘徊，加上全球經濟不見得理想，令很多人都覺得身逢亂世，投資情緒可能受到影響。不過，目前有項投資正炙手可熱，中長期而言似乎「穩贏」，理據有幾堅？

【原因一：新興市場之父話貨幣信唔過】

有「新興市場之父」稱號、著名投資者麥樸思接受外國媒體訪問時表示，全球央行均下調利率，預計貨幣供應將難以置信地大增，再加上虛擬貨幣正來臨，沒有人能估計得到究竟會有多少「貨幣」在市面上，故建議投資者應購買「實物黃金」，佔比宜達整個資產組合的10%。

他強調，未來所有貨幣都會失去價值，黃金不僅是傳統的避險產品，而且可以更好地保留價值。此外，由於黃金交易以美元計價，未來美元疲弱亦會對金價構成支持，因他認為，以美國總統特朗普為首的白宮政府不會容忍「強美元」，並估計很快就會出現貨幣鬥貶值的競賽。由於他預計貨幣戰難免，故認為民眾很快就會覺得全部貨幣都會失去價值，最終將一窩峰擁抱黃金，因黃金始終有其保值作用，在金融市場波動下，較其他任何貨幣更具避險天堂角色。再者，在最惡劣情況下，黃金更可能成為交易工具。簡而言之，它較一切都穩陣。

除了買金外，他建議投資組合餘下部分應購入高息股，因在央行海量泵水下，傳統能派高息的大型企業不會有融資問題，反而融資成本會更便宜，有利它們繼續派高息。

【原因二：央行不能說的秘密？】

事實上，根據世界黃金協會(WGC)數據顯示，全球央行在今年第2季購買224.4公噸黃金，上半年總計購買374公噸，為2000年以來同期最多。7月統計顯示，央行對黃金的需求已由短期轉至中期，其中，11%新興市場及發展中經濟體的央行表明，未來12個月都傾向增持黃金作為儲備，與2018年時的12%差不多，反映需求持續。

就此，麥樸思認為，央行增持黃金的更深層原因是他們相信黃金，但不能直接說出來...因為他們不可能創造新的貨幣。

麥樸思近月頻頻唱好黃金，7月時已預告金價再升，8月更稱可在任何水平購買黃金，並已建議投資者的黃金持倉比例至少要有10%。

金價目前徘徊每安士1,509美元左右，較8月創下的高位1,554美元稍低。

【原因三：中俄增持提速】

金價近期大升，原因除了中美貿易戰動盪激發避險需求外，全球央行大舉收購黃金也是原因之一，其中又以中國最矚目，自去年12月以來，中國人民銀行(即中國央行)收購了近100公噸黃金。

數據顯示，人民銀行8月再增加5.91公噸的黃金儲備，回看今年初到7月已買入了94公噸黃金，目前持有的總量達6,245萬安士(約1,873公噸)。

中國過去很少對外公布黃金儲備，2015年中時，曾披露擁有5,330萬安士的黃金儲備，較2009年時大升57%；在2016年11月左右，曾將黃金儲備維持在5,900多萬安士左右，今年開始就快速增加。

另外，為了逐步擺脫對美元計價資產的依賴，俄羅斯央行近期不斷買金，目前黃金儲備已超過2,200噸。最新數據顯示，今年以來俄央行已購入約106噸黃金，雖然較去年同期下降 19%，仍高於其他國家購買量。

【原因四：對沖未來】

最後一個原因或許是黃金不再單單是避險或其他傳統用途，而是為未來「無現金社會」作對沖！

資料顯示，目前美國以現金價值計算的所有合法交易份額，已從高峰期的35%下降到僅餘7%，預計未來10年將大幅降至2%左右，主因是網上、信用卡，以及手機支付流行。再者，若下次經濟衰退，歐盟及日本已證明，利率減至零或以下明顯不足以救市，有分析認為，要令負利率政策有效，就需要社會「無現金化」，才能驅使企業及個人消費，因每個人的財務資料已上網。

因此，這增加了黃金作為財富儲備的吸引力。理由很簡單，由於銀紙愈來愈少，使用手機支付又欠足夠私隱，若要「隱藏」財富，而資產又要獲外界認可，黃金似乎是最穩陣。它可能是紙幣的最佳替代品，若以此角度想，黃金很難不升值。

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