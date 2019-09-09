股市短期難冧！因美債息出現逾20年首見異象

外國傳媒報道，金融市場再多一個利好消息，就是美國國債孳息率可能會出現大幅反彈，因為上周的「超賣」程度逾20年首見。一旦反彈出現，即意味着市場會估計經濟不會太快出現衰退，勢帶挈股市進一步做好。

隨着中美上周落實10月會恢復「面對面」談判，內地官方媒體更罕有地期待有突破後，美債息由上周四(5日)開始反彈，10年期升至1.57厘，目前更上一層樓，報1.596厘。

美國著名分析員、券商Miller Tabak分析師Matt Maley表示，債息在今年以來飽受全球經濟增長放緩、中美貿易戰，以及英國脫歐等地緣政治影響，跌浪未停過，故預計目前反彈浪或剛開始。再者，之前債息不斷下跌是「人為買債」造成，由於市場在8月需求突增，資金一窩峰擁入相關的交易所買賣基金(ETF)，某些價格一度大升12%，令相關被動基金要被迫追買美債，推高了債價，令債息相應回落。他指出，目前「人為買債」的高峰已過，令到債價回落，從而讓債息有反彈空間。

除了資金因素，他又稱，若從「圖表技術派」來看，10年期美債息是1998年以來、即21年最「超賣」，反映債息反彈在即，而且力度不輕，更不會短期內結束，故今次反彈浪料會持續一陣。根據往績，目標或許是200天線(在美國是「牛熊線」)，即2.37厘左右。

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