全球經貿戰：倘中美再反枱　美家庭料每年須多付2.8萬

外國傳媒報道，美國政策全國基金會(NFAP)執行總監Stuart Anderson指出，美國總統特朗普對中國「晒冷式」加徵關稅若全部如期實施，即雙方再次反枱，美國家庭每年開支將增加3,614美元(約2.8萬港元)。

他引述NFAP研究指出，若到了今年底，關稅全部生效，美國消費者每年要多花費2,592億美元，即每個家庭每年要多花2,031美元(約1.5萬港元)。只要關稅持續有效，成本就會遞增，預計每年將使美國消費者負擔成本增加4,611億美元，即每個家庭增加的花費將達3,614美元(約2.8萬港元)。

至於美國家庭會否真的面對上述問題，關鍵在於中美10月於華盛頓進行的「面對面」談判，惟「鷹派」白宮貿易顧問納瓦羅透露，該談判將聚焦在「重大結構問題」及「市場准入」，美方立場更是雙方需要回到5月的協議草案。

針對「重大結構問題」他指的可能是包括中國對鋼鐵業等產業的補貼政策；「市場准入」則是開放市場的細節。

不過，若實況與納瓦羅說的一樣，或許中美談判仍備受挑戰。

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