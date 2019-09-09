中電信與聯通簽署5G網絡共建共享協議
2019年09月09日 19:33
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中國電信(00728)公布，與中國聯通(00762)簽署了《5G網絡共建共享框架合作協議書》。根據合作協議，公司將與中國聯通在全國範圍內合作共建一張5G接入網絡，共享5G頻率資源，5G核心網各自建設。
雙方將在15個城市分區承建，以雙方4G基站總規模為主要参考，在北京、天津、鄭州、青島、石家莊5個城市，公司與中國聯通的建設區域比例為4：6；在上海、重慶、廣州、深圳、杭州、南京、蘇州、長沙、武漢、成都10個城市，公司與中國聯通的建設區域比例為6：4。
除前述地區以外，中國電信獨立承建廣東省10個地市、浙江省5個地市及17個省份(安徽、福建、甘肅、廣西、貴州、海南、湖北、湖南、江蘇、江西、寧夏、青海、陝西、四川、西藏、新疆、雲南)，中國聯通獨立承建廣東省9個地市、浙江省5個地市及8個省份。
公司將與中國聯通共同確保共建共享區域内的網絡規劃、建設、維護及服務標準統一，保證同等的服務水平，雙方各自與第三方的網絡共建共享合作不能不當損害另一方的利益。
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