新盤UPDATES︰一手市場依然熱鬧　市區盤錄大額成交

樓市氣氛回穩，各區新盤承接力加快。無論市區以至新界區項目加推的單位，認購反應均見理想，豪宅物業亦紛紛錄得樓價數千萬以至逾1億元大宅交投。

●OMA OMA兩天共售出22伙

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門OMA OMA兩日內共售出22伙，當中今日(9月9日)以招標形式賣出的，全屬5樓連平台特色戶，實用面積由407至420方呎，全部兩房間隔，成交金額由547.8萬至578.4萬元，平均呎價13,537元。當中最高成交呎價為13,771元，單位為第1A座5樓H室，實用面積420方呎，連170方呎平台。項目至今累售267伙，套現近14.9億元。

●啟岸加推20伙全數獲認購

●何文田明寓複式戶逾1億元售出

●雲門低層戶以4830萬元沽出

傳統豪宅區項目備受買家追捧。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘雲門，剛售出2座3樓A室，實用面積1,464方呎，以4,830萬元賣出，呎價32,992元。

●柏蔚山一房細單位呎售逾2.7萬元

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