新盤UPDATES︰一手市場依然熱鬧 市區盤錄大額成交
2019年09月09日 19:56
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樓市氣氛回穩，各區新盤承接力加快。無論市區以至新界區項目加推的單位，認購反應均見理想，豪宅物業亦紛紛錄得樓價數千萬以至逾1億元大宅交投。
●OMA OMA兩天共售出22伙
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，屯門OMA OMA兩日內共售出22伙，當中今日(9月9日)以招標形式賣出的，全屬5樓連平台特色戶，實用面積由407至420方呎，全部兩房間隔，成交金額由547.8萬至578.4萬元，平均呎價13,537元。當中最高成交呎價為13,771元，單位為第1A座5樓H室，實用面積420方呎，連170方呎平台。項目至今累售267伙，套現近14.9億元。
●啟岸加推20伙全數獲認購
恒基地產(00012)的紅磡啟岸今日加推20伙發售，全數料即日獲得認購。該盤上周晒冷式盡推最後41伙的價單，並發出新銷售安排，推出一批開放式及一房戶應市。該批單位實用面積介乎192至272方呎，扣除最高8%折扣後，折實呎價約20,957至24,456元，售價約414.3萬至650.5萬元。
●何文田明寓複式戶逾1億元售出
豪宅新盤市場再錄大額成交。佳明集團控股(01271)旗下何文田明寓，剛售出9樓及10樓複式B單位，實用面積2,718方呎，成交價逾1.08億元，呎價40,029元。
●雲門低層戶以4830萬元沽出
傳統豪宅區項目備受買家追捧。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下九龍塘雲門，剛售出2座3樓A室，實用面積1,464方呎，以4,830萬元賣出，呎價32,992元。
●柏蔚山一房細單位呎售逾2.7萬元
新世界發展(00017)位於北角的柏蔚山，剛以1,417.6萬元售出3座6樓C室一房戶，以實用面積519方呎計，呎價27,314元。項目一房單位僅餘最後2伙待售，全盤至今累沽562伙，套現近133億元。
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