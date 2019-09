致富智庫：成功之前會有幾多次失敗？汽車業巨人話...

發明家愛迪生曾經說了一句名言:「成功是1%天才,再加上99%努力。」在日本,亦有一位成功人士說了類似的話,他就是「本田汽車」始創人本田宗一郎(Soichiro Honda),他曾說:「成功是99%的失敗後,才提煉出一次。(Success only come after 99% Failure.)」

本田宗一郎生於1906年11月17日,到了1991年8月5日與世長辭。他是本田創辦人,在二次世界大戰結束後,看到妻子要辛苦踏單車外出購物所,心想「如果能加上引擎就會更輕鬆」,於是開始研究電單車,到了1989年,在被輕視下打入了美國市場。

不說不知,本田宗一郎的右手非常漂亮,但左手卻充滿傷痕,因為右手是執鎚,左手則經常被鎚敲到而受傷。他經常說:「別人只看到我1%成功,其實我是99%失敗的。」

談到創業或做任何事情,本田宗一郎勉勵年輕人:「一定要夢想愈大,成就愈大。」他當時一心認為:「世界第一,就是日本第一。」每當聽到「辦不到」、「太勉強」、「不可能」,反而會更興奮!誓要將不可能變成可能。

他曾說:「剛接觸新事物時,一定會嘗試到失敗、會感到挫折。正因如此,反而要縮短睡覺和吃飯時間,持之以恒地嘗試。」

本田宗一郎的經歷,印證了「天道酬勤」、「目標定得遠,成就更遠」的話絕不是空談。有意成大業的年輕人,必須要具有「打不死」精神,才能成就夢想。

------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。