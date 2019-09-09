致富智庫：成功之前會有幾多次失敗？汽車業巨人話...

發明家愛迪生曾經說了一句名言：「成功是1%天才，再加上99%努力。」在日本，亦有一位成功人士說了類似的話，他就是「本田汽車」始創人本田宗一郎(Soichiro Honda)，他曾說：「成功是99%的失敗後，才提煉出一次。(Success only come after 99% Failure.)」

本田宗一郎生於1906年11月17日，到了1991年8月5日與世長辭。他是本田創辦人，在二次世界大戰結束後，看到妻子要辛苦踏單車外出購物所，心想「如果能加上引擎就會更輕鬆」，於是開始研究電單車，到了1989年，在被輕視下打入了美國市場。

不說不知，本田宗一郎的右手非常漂亮，但左手卻充滿傷痕，因為右手是執鎚，左手則經常被鎚敲到而受傷。他經常說：「別人只看到我1%成功，其實我是99%失敗的。」

談到創業或做任何事情，本田宗一郎勉勵年輕人：「一定要夢想愈大，成就愈大。」他當時一心認為：「世界第一，就是日本第一。」每當聽到「辦不到」、「太勉強」、「不可能」，反而會更興奮！誓要將不可能變成可能。

他曾說：「剛接觸新事物時，一定會嘗試到失敗、會感到挫折。正因如此，反而要縮短睡覺和吃飯時間，持之以恒地嘗試。」

本田宗一郎的經歷，印證了「天道酬勤」、「目標定得遠，成就更遠」的話絕不是空談。有意成大業的年輕人，必須要具有「打不死」精神，才能成就夢想。

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